Голдобин сделал две передачи в игре со СКА. Форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 42 очками в 28 матчах
Николай Голдобин сделал две передачи в матче против СКА.
«Спартак» победил со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нападающий красно-белых Николай Голдобин записал на свой счет две результативных передачи – оба раза он ассистировал партнеру по звену Павлу Порядину, который оформил дубль, забросив шайбы в первом и третьем периодах.
Голдобин набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.
Николай лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая Владимира Ткачева из «Авангарда» на восемь баллов.
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