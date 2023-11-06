Голдобин сделал две передачи в игре со СКА. Форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 42 очками в 28 матчах

Теги СКА Спартак КХЛ Николай Голдобин Хоккей

Николай Голдобин сделал две передачи в матче против СКА.

«Спартак» победил со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нападающий красно-белых Николай Голдобин записал на свой счет две результативных передачи – оба раза он ассистировал партнеру по звену Павлу Порядину, который оформил дубль, забросив шайбы в первом и третьем периодах.

Голдобин набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.

Николай лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая Владимира Ткачева из «Авангарда» на восемь баллов.

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12 комментариев

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sed3009
Ребята! Спасибо большое за победу над тренеришкой! Болельщик СЮ и ММГ! Смотрел на тренировке в тренажёрном зале. Ребята не понимали почему я был так рад победе Спартака. Объяснил им что сынок-мажор ворует у всех и у него ничего не получается! Сказали что - поделом!)
+20
-2
+18
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Russ Ivan
Коля, давай 100 очков за сезон! Рекорд на десятилетия!
+16
0
+16
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Rio de Janeiro
Ответ Russ Ivan
Коля, давай 100 очков за сезон! Рекорд на десятилетия!
Даже победить рекорд Мозякина сезона 2016-2017 за одну регулярку по очкам (85) и голам (48) в истории не только КХЛ но и всего отечественного хоккея с 1946 уже будет грандиозным событием
+15
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+15
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Феномен сезона!)
+5
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+5
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pizzatcarizza
Лучшее звено лиги с запасом. Давненько у нас так не феерили
+4
0
+4
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Евгений Кислицын
Ответ sed3009
Ребята! Спасибо большое за победу над тренеришкой! Болельщик СЮ и ММГ! Смотрел на тренировке в тренажёрном зале. Ребята не понимали почему я был так рад победе Спартака. Объяснил им что сынок-мажор ворует у всех и у него ничего не получается! Сказали что - поделом!)
вся Россия против гения Йозе
+3
0
+3
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Сергей
Н. Голдобин это Фантастика, спасибо, что ты есть и радуешь своей игрой, показываешь пример, как же мы счастливы, так держать!
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Илья Владимирович
Давай, Коля, выбей 100-ку в этом сезоне!
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Антон Патракеев
Ответ Russ Ivan
Коля, давай 100 очков за сезон! Рекорд на десятилетия!
Пусть лучше Николай рекорды в ПО ставит, главное без травм
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Юрец55
Ответ pizzatcarizza
Лучшее звено лиги с запасом. Давненько у нас так не феерили
Как болельщик Авангарда поспорил бы с термином «с запасом» :) Время покажет)
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ЕленаМо
Голдобин разогнался! В отличной форме
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