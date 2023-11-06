Голдобин сделал две передачи в игре со СКА. Форвард «Спартака» лидирует в гонке бомбардиров КХЛ с 42 очками в 28 матчах

Николай Голдобин сделал две передачи в матче против СКА.

« » победил со счетом 3:2 в игре Фонбет чемпионата .

Нападающий красно-белых записал на свой счет две результативных передачи – оба раза он ассистировал партнеру по звену Павлу Порядину, который оформил дубль, забросив шайбы в первом и третьем периодах.

Голдобин набрал 42 (20+22) очка в 28 матчах регулярного чемпионата.

Николай лидирует в гонке лучших бомбардиров лиги, опережая Владимира Ткачева из «Авангарда» на восемь баллов.