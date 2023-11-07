Генменеджер «Сан-Хосе» о встрече с игроками после 11 поражений: «Происходящее неприемлемо. Это больше не может продолжаться. Если реакции не будет, внесем изменения»

Теги Сан-Хосе Майк Грир НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

Генменеджер «Сан-Хосе» провел встречу с игроками после 11 поражений.

«Шаркс» проиграли 11 матчей подряд со старта сезона НХЛ. С 1 очком клуб занимает последнее место в общей таблице лиги. 

В двух последних матчах команда пропустила 20 голов.

«Я просто почувствовал, что им нужно выслушать меня и узнать, что я вижу и чего ожидаю от них. Сообщить им, что то, что происходит, для меня неприемлемо.

Есть определенные вещи, которые я не стану терпеть, и кое-что из этого уже происходило, и я как бы даю им об этом знать. Если я не увижу то, что хочу видеть, мы все оценим и рассмотрим. Я имею в виду, что это больше не может продолжаться.

Фанаты заслуживают большего. Владелец всегда поддерживал меня и команду. 

Если реакции не будет и я не увижу того, что мне нужно увидеть, тогда все будет проанализировано, и я уверен, что будут внесены некоторые изменения», – сказал генеральный менеджер «Сан-Хосе» Майк Грир.

«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ с 1965 года, пропустившая по 10 шайб в 2 матчах подряд

«Сан-Хосе» проиграл 11-й матч подряд. Антирекорд НХЛ по числу игр без побед со старта сезона – 15

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7 комментариев

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Bartez1986
пора звать перспективного системного тренера из КХЛ
+7
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Fanático
Теперь понятно что это старший Свеча тянул в прошлом году эту шарашку...
+3
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gombocrew
С себя в первую очередь спрашивай! От этого состава ожидали только опускания на самое дно, вот оно и произошло!
+4
-2
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Fanático
Ответ gombocrew
С себя в первую очередь спрашивай! От этого состава ожидали только опускания на самое дно, вот оно и произошло!
С какой стати ему с себя спрашивать? Он второй год в клубе. Это не он раздал такие токсичные контракты.
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Йети
Например, уволить тебя
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