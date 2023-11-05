Форвард «Сан-Хосе» Штурм о крупных поражениях: «Что тренеры могут сделать? Не они играют. Против нас слишком легко»

Теги Сан-Хосе НХЛ Нико Штурм Хоккей

Нико Штурм не считает результаты «Сан-Хосе» проблемой тренеров.

Команда тренера Дэвида Куинна проиграла «Питтсбургу» (2:10) в матче чемпионата НХЛ.

В прошлой игре калифорнийская команда уступила «Ванкуверу» (1:10). В предыдущий раз команда НХЛ пропускала по 10 шайб в двух матчах подряд в декабре 1965 года. Тогда «Бостон» проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома).

«Дело не в тренерах. Мы проиграли 1:10. Что тренеры могут сделать? Тренеры не выходят на лед, не они играют.

Соперникам против нас слишком легко. И это не ошибки тренеров.

Все зависит от нас, игроков. Мы далеки от того, где нам нужно быть», – сказал нападающий «Сан-Хосе» Нико Штурм.

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