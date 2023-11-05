«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ с 1965 года, пропустившая по 10 шайб в 2 матчах подряд

«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в 2 играх подряд.

Сегодня «Шаркс» были разгромлены « » (2:10) в домашнем матче регулярного чемпионата .

В прошлой игре команда уступила «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба на домашней арене.

В предыдущий раз команда НХЛ пропускала по 10 шайб в двух матчах подряд в декабре 1965 года. Тогда « » проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома).

В 11 матчах сезона « » набрал 1 очко и занимает последнее место в общей таблице НХЛ при разнице шайб 12:55.