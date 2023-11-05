«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ с 1965 года, пропустившая по 10 шайб в 2 матчах подряд
«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в 2 играх подряд.
Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Питтсбургом» (2:10) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
В прошлой игре команда уступила «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба на домашней арене.
В предыдущий раз команда НХЛ пропускала по 10 шайб в двух матчах подряд в декабре 1965 года. Тогда «Бостон» проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома).
В 11 матчах сезона «Сан-Хосе» набрал 1 очко и занимает последнее место в общей таблице НХЛ при разнице шайб 12:55.
Когда-то эти темные времена закончатся, но не в ближайшее время.
Надеюсь, что не перепишем все антирекорды лиги в этом сезоне.
С верой в лучшее - Let’s Go Sharks 🦈
Это самая бесхарактерная команда в истории НХЛ.
Но кто в здравом уме сразу со старта сезона будет всей командой так сливать, тем более пропуская дома по 20 шайб за 2 матча?
Это скорее не слив, а полная апатия и анархия внутри команды: провалили старт сезона, психологически посыпались, раздевалка тренерским штабом потеряна, не находится лидеров внутри коллектива чтобы как следует завести команду, вставить пистонов и встряхнутся. Всё просто развалилось и всё. Тренер по сути отсутствует.
Тут только полностью менять весь ТШ, несколько обменов и просто нормально доиграть сезон сохранив лицо. Естественно с прицелом на перестройку начиная от "прям сейчас"
Сейчас Сан-Хосе в топ-3 по антипосещамости в лиге. Ниже практически некуда падать. И понятно что посещаемость будет ещё больше проседать.