«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ с 1965 года, пропустившая по 10 шайб в 2 матчах подряд

Теги Питтсбург Бостон Сан-Хосе НХЛ Дэвид Куинн Хоккей

«Сан-Хосе» – 1-я команда НХЛ за 58 лет, пропустившая по 10 шайб в 2 играх подряд.

Сегодня «Шаркс» были разгромлены «Питтсбургом» (2:10) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ

В прошлой игре команда уступила «Ванкуверу» (1:10). Поражение стало самым крупным в истории клуба на домашней арене. 

В предыдущий раз команда НХЛ пропускала по 10 шайб в двух матчах подряд в декабре 1965 года. Тогда «Бостон» проиграл «Детройту» (2:10, в гостях) и «Чикаго» (1:10, дома). 

В 11 матчах сезона «Сан-Хосе» набрал 1 очко и занимает последнее место в общей таблице НХЛ при разнице шайб 12:55.

15 комментариев

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Чёрный + Ватутин = Любовь
По системе ротенберга что-ли играют
+12
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Антон Никитин
ну это уже какая-то откровенная наглость и непрофессионализм. и тренеру, и игрокам стыдно должно быть за такой безпалевный слив
+7
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+7
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Starki92
Сил и терпения всем фанам.
Когда-то эти темные времена закончатся, но не в ближайшее время.
Надеюсь, что не перепишем все антирекорды лиги в этом сезоне.
С верой в лучшее - Let’s Go Sharks 🦈
+7
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+6
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couture39
Ответ Антоша
Марло, Берн и Торонтон как лидеры должны собрать команду и вставить пистонов каждому
Марло и Томпсон уже на пенсии. Бернс в Каролине. Некому вставлять пистоны.

Это самая бесхарактерная команда в истории НХЛ.
+5
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Ногич
слишком агрессивный слив сезона, будет смешно если их прокатят с пиком топ2
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alex023
Беспросветные времена в Сан-Хосе
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PEGEON
Ответ TR31HK
Гм и хозяевам плевать на команду и болельщиков, обычно в таких случаях ногами показывают болельщики что надо менять ситуацию, перестают ходить, перестают покупать. У хозяев падает доход, и они или пытаются его поднять, улучшив результат сменой руководства команды, или продают команду. А пока болельщики ходят и покупают атрибутику, хозяева и не шевелятся. А зачем? Доход идёт, и стараться и вкладываться не надо.
Так посещаемость и так не очень, около 10 тыс. на последних играх. Меньше только у Аризоны, которая на маленькой арене играет.
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Montenegro Serbian
Ответ Ногич
слишком агрессивный слив сезона, будет смешно если их прокатят с пиком топ2
Слив - это всё-таки целенаправленное действие.
Но кто в здравом уме сразу со старта сезона будет всей командой так сливать, тем более пропуская дома по 20 шайб за 2 матча?
Это скорее не слив, а полная апатия и анархия внутри команды: провалили старт сезона, психологически посыпались, раздевалка тренерским штабом потеряна, не находится лидеров внутри коллектива чтобы как следует завести команду, вставить пистонов и встряхнутся. Всё просто развалилось и всё. Тренер по сути отсутствует.
Тут только полностью менять весь ТШ, несколько обменов и просто нормально доиграть сезон сохранив лицо. Естественно с прицелом на перестройку начиная от "прям сейчас"
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Александр Калинин
Прям с начала сезона нацелились на Селебрини :)
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TR31HK
Гм и хозяевам плевать на команду и болельщиков, обычно в таких случаях ногами показывают болельщики что надо менять ситуацию, перестают ходить, перестают покупать. У хозяев падает доход, и они или пытаются его поднять, улучшив результат сменой руководства команды, или продают команду. А пока болельщики ходят и покупают атрибутику, хозяева и не шевелятся. А зачем? Доход идёт, и стараться и вкладываться не надо.
+3
-2
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ГЕНПЛАН
Эх, а лет 5-6 назад С-Х-Утки, С-Х - ЛА, да с утреца...
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Montenegro Serbian
Ответ TR31HK
Гм и хозяевам плевать на команду и болельщиков, обычно в таких случаях ногами показывают болельщики что надо менять ситуацию, перестают ходить, перестают покупать. У хозяев падает доход, и они или пытаются его поднять, улучшив результат сменой руководства команды, или продают команду. А пока болельщики ходят и покупают атрибутику, хозяева и не шевелятся. А зачем? Доход идёт, и стараться и вкладываться не надо.
Ты так написал, как-будто там трибуны ломятся от желающих, несмотря на результаты команды.
Сейчас Сан-Хосе в топ-3 по антипосещамости в лиге. Ниже практически некуда падать. И понятно что посещаемость будет ещё больше проседать.
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Vasilyev
Ответ Starki92
Сил и терпения всем фанам. Когда-то эти темные времена закончатся, но не в ближайшее время. Надеюсь, что не перепишем все антирекорды лиги в этом сезоне. С верой в лучшее - Let’s Go Sharks 🦈
Про времена - отсылка к ГМ?
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