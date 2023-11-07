Светлов о Мухамадуллине: «Удивительно, что при 11 поражениях в «Сан-Хосе» не дают шанс талантливому защитнику. Когда, как не сейчас?»
Сергей Светлов высказался о выступлении «Сан-Хосе» в сезоне-2023/24.
– Кто в НХЛ разочаровал?
– «Сан-Хосе». 11 поражений на старте, когда лидеры раскачиваются, и клубы, скажем так, второго плана обязаны брать очки, – это тяжелый результат. Особенно в НХЛ, где в общем-то нет разрывов между командами.
– В чем проблема «Сан-Хосе»?
– Нет заряженности и боевитости. В одном из недавних матчей был эпизод, когда Кузьменко во время взятия ворот случайно нанес травму вратарю «Сан-Хосе», причем уже при разгромном счете.
Раньше в такой ситуации в НХЛ это была бы гарантированная драка. Но игроки «Сан-Хосе» спокойно разъехались по скамейкам.
Кстати, перед стартом сезона НХЛ о возможных проблемах «Сан-Хосе» говорил бывший защитник этой команды Андрей Зюзин. Также он дал прогноз по защитнику Шакиру Мухамадуллину – и пока он полностью оправдывается.
Вообще это удивительно, что при 11 поражениях в команде не дают шанс талантливому защитнику «Салавата Юлаева», все-таки он был выбран в первом раунде драфта. Когда, как не сейчас, давать шанс своей молодежи? – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.
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