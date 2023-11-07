Светлов о Мухамадуллине: «Удивительно, что при 11 поражениях в «Сан-Хосе» не дают шанс талантливому защитнику. Когда, как не сейчас?»

Сергей Светлов высказался о выступлении «Сан-Хосе» в сезоне-2023/24.

– Кто в НХЛ разочаровал?

– «Сан-Хосе». 11 поражений на старте, когда лидеры раскачиваются, и клубы, скажем так, второго плана обязаны брать очки, – это тяжелый результат. Особенно в , где в общем-то нет разрывов между командами.

– В чем проблема « »?

– Нет заряженности и боевитости. В одном из недавних матчей был эпизод, когда Кузьменко во время взятия ворот случайно нанес травму вратарю «Сан-Хосе», причем уже при разгромном счете.

Раньше в такой ситуации в НХЛ это была бы гарантированная драка. Но игроки «Сан-Хосе» спокойно разъехались по скамейкам.

Кстати, перед стартом сезона НХЛ о возможных проблемах «Сан-Хосе» говорил бывший защитник этой команды Андрей Зюзин. Также он дал прогноз по защитнику – и пока он полностью оправдывается.

Вообще это удивительно, что при 11 поражениях в команде не дают шанс талантливому защитнику « », все-таки он был выбран в первом раунде драфта. Когда, как не сейчас, давать шанс своей молодежи? – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.