Светлов о Мухамадуллине: «Удивительно, что при 11 поражениях в «Сан-Хосе» не дают шанс талантливому защитнику. Когда, как не сейчас?»

Теги Салават Юлаев Сан-Хосе НХЛ АХЛ Сан-Хосе Барракуда Сергей Светлов Шакир Мухамадуллин Хоккей

Сергей Светлов высказался о выступлении «Сан-Хосе» в сезоне-2023/24.

– Кто в НХЛ разочаровал?

– «Сан-Хосе». 11 поражений на старте, когда лидеры раскачиваются, и клубы, скажем так, второго плана обязаны брать очки, – это тяжелый результат. Особенно в НХЛ, где в общем-то нет разрывов между командами.

– В чем проблема «Сан-Хосе»?

– Нет заряженности и боевитости. В одном из недавних матчей был эпизод, когда Кузьменко во время взятия ворот случайно нанес травму вратарю «Сан-Хосе», причем уже при разгромном счете.

Раньше в такой ситуации в НХЛ это была бы гарантированная драка. Но игроки «Сан-Хосе» спокойно разъехались по скамейкам.

Кстати, перед стартом сезона НХЛ о возможных проблемах «Сан-Хосе» говорил бывший защитник этой команды Андрей Зюзин. Также он дал прогноз по защитнику Шакиру Мухамадуллину – и пока он полностью оправдывается.

Вообще это удивительно, что при 11 поражениях в команде не дают шанс талантливому защитнику «Салавата Юлаева», все-таки он был выбран в первом раунде драфта. Когда, как не сейчас, давать шанс своей молодежи? – сказал экс-тренер клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Сергей Светлов.

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2 комментария

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Maxim Shumov
Так может - они идут на 0-82. Решили, что обладателей КС было много, но никто не достигал таких высот, чтобы проиграть все 82 матча. Был бы рекорд на все времена, покруче всяких кубков, а тут вызовут кого из АХЛ, вдруг он заиграет и запорет все стратегию?
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Einfach Safari
Ответ Maxim Shumov
Так может - они идут на 0-82. Решили, что обладателей КС было много, но никто не достигал таких высот, чтобы проиграть все 82 матча. Был бы рекорд на все времена, покруче всяких кубков, а тут вызовут кого из АХЛ, вдруг он заиграет и запорет все стратегию?
точно, Шак и Гущин на пару могут всю малину 💩
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