«Даллас» показал черно-зеленую альтернативную форму.

«Даллас » показал черно-зеленую альтернативную форму, вдохновленную чемпионским комплектом 1999 года.

Свитер с оригинальным логотипом «Старс» украшен дизайном звезды. При этом используется текущая цветовая гамма клуба.

На внутреннюю сторону воротника нанесена надпись «3OT 1999» в честь победы в третьем овертайме в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли-1999 против «Баффало». Она принесла «Далласу» первый (и пока единственный) чемпионский титул в истории клуба.

На плечах – нашивка в виде силуэта штата Техас со звездой и буквой «D» внутри.

Фото: соцсети «Далласа».