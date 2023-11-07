Миронов набрал 160-е очко в КХЛ с учетом плей-офф и обновил рекорд «Динамо» среди защитников, обогнав Хиетанена

Андрей Миронов набрал 160-е очко в КХЛ и обновил рекорд «Динамо».

29-летний игрок отметился результативной передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1).

В его активе теперь 141 (35+106) очко в 497 играх в регулярных чемпионатах. Еще 19 (4+15) баллов он набрал в 98 матчах плей-офф.

стал новым рекордсменом московского клуба по очкам в лиге среди защитников, обогнав (159 очков в 377 играх с учетом плей-офф).