Миронов набрал 160-е очко в КХЛ с учетом плей-офф и обновил рекорд «Динамо» среди защитников, обогнав Хиетанена
Андрей Миронов набрал 160-е очко в КХЛ и обновил рекорд «Динамо».
29-летний игрок отметился результативной передачей в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Витязем» (3:1).
В его активе теперь 141 (35+106) очко в 497 играх в регулярных чемпионатах. Еще 19 (4+15) баллов он набрал в 98 матчах плей-офф.
Миронов стал новым рекордсменом московского клуба по очкам в лиге среди защитников, обогнав Юусо Хиетанена (159 очков в 377 играх с учетом плей-офф).
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