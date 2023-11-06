Морозов об игре против СКА: «Там осталось человек пять, с кем я раньше играл, наверное, – дополнительная мотивация»

Теги СКА Спартак КХЛ Иван Морозов Хоккей

Форвард «Спартака» Иван Морозов описал свой настрой на матч против СКА.

«Есть ли у нас дополнительная мотивация на матч против СКА? В каждом матче надо побеждать. Мотивация есть, конечно, но я мотивирован перед каждой игрой, в независимости от соперника.

Сейчас в СКА осталось человек пять, с кем я раньше играл за клуб, наверное, – это дополнительная мотивация для меня в предстоящем матче», – сказал хоккеист.

Нападающий выступал за петербургскую команду в 2018-2021 годах.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий