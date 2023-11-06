Морозов об игре против СКА: «Там осталось человек пять, с кем я раньше играл, наверное, – дополнительная мотивация»

Форвард «Спартака» Иван Морозов описал свой настрой на матч против СКА.

«Есть ли у нас дополнительная мотивация на матч против ? В каждом матче надо побеждать. Мотивация есть, конечно, но я мотивирован перед каждой игрой, в независимости от соперника.

Сейчас в СКА осталось человек пять, с кем я раньше играл за клуб, наверное, – это дополнительная мотивация для меня в предстоящем матче», – сказал хоккеист.

Нападающий выступал за петербургскую команду в 2018-2021 годах.