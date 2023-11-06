Гусев, Шарипзянов и Шостак признаны лучшими игроками недели в КХЛ, Смирнов – лучшим новичком

Никита Гусев и Дамир Шарипзянов вошли в число лучших игроков 9-й недели в КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов на основании статистических данных, предоставленных отделом статистики Центрального информационного бюро , и аналитической оценки определила лауреатов 9-й недели в четырех номинациях.

На прошедшей неделе сыграно 32 матча, в которых принимали участие 550 хоккеистов (41 вратарь, 181 защитник и 328 нападающих). Средняя результативность – 4,97 шайбы за игру.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан (« »), одержавший три победы в трех выездных матчах недели. По его воротам было нанесено 73 броска (24,3 в среднем за игру), из которых он отразил 95,89%. Коэффициент надежности составил 1,01.

Лучшим защитником третий раз в карьере признан Дамир Шарипзянов (« »), набравший 5 (4+1) очков в трех матчах недели. Шарипзянов не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». На счету Шарипзянова две победные шайбы, один хет-трик, два силовых приема, семь заблокированных бросков.

Лучшим нападающим в пятый раз в карьере признан Никита Гусев («Динамо» Москва), набравший 7 (2+5) очков в трех матчах недели. Гусев не завершил ни один из матчей с отрицательным показателем полезности при общем значении «+6». Обе шайбы стали победными для его команды, также на счету один силовой прием, один отбор шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан защитник Никита Смирнов («Динамо» Минск), набравший 2 (1+1) очка в трех матчах недели. Среднее игровое время Смирнова составило 17 минут и 58 секунд, на его счету также один силовой прием и пять блокированных бросков.