Форвард «Авангарда» Ткачев сделал две передачи в игре со СКА. У него 30 очков в 25 матчах – он догнал Гусева и Уила в гонке бомбардиров КХЛ

Теги Авангард СКА КХЛ Никита Гусев Джордан Уил Владимир Ткачев 1995 Хоккей

Владимир Ткачев делит второе место в гонке бомбардиров КХЛ.

Нападающий «Авангарда» сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (5:3).

Таким образом, в активе Владимира Ткачева теперь 30 (8+22) очков в 25 матчах чемпионата.

Форвард догнал в списке бомбардиров нападающих «Динамо» Никиту Гусева и Джордана Уила, у которых также по 30 баллов на счету.

Выше названных хоккеистов только один хоккеист – форвард «Спартака» Николай Голдобин с 39 баллами.

3 комментария

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Machine Head
Ткачев красавчик. Отодрали от души. Бальзам просто. Сегодня все было красиво и вишенка на торте плачь гениального тренера про судейство.
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pizzatcarizza
Идет за бонусом семимильными шагами. Руки у него конечно волшебные
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Rio de Janeiro
Техника и понимание игры у Ткачёва потрясающие.На таких игроков и ходит народ
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