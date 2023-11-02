Форвард «Авангарда» Ткачев сделал две передачи в игре со СКА. У него 30 очков в 25 матчах – он догнал Гусева и Уила в гонке бомбардиров КХЛ

Владимир Ткачев делит второе место в гонке бомбардиров КХЛ.

Нападающий « » сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата против (5:3).

Таким образом, в активе теперь 30 (8+22) очков в 25 матчах чемпионата.

Форвард догнал в списке бомбардиров нападающих «Динамо» и Джордана Уила, у которых также по 30 баллов на счету.

Выше названных хоккеистов только один хоккеист – форвард «Спартака» Николай Голдобин с 39 баллами.