Форвард «Авангарда» Ткачев сделал две передачи в игре со СКА. У него 30 очков в 25 матчах – он догнал Гусева и Уила в гонке бомбардиров КХЛ
Владимир Ткачев делит второе место в гонке бомбардиров КХЛ.
Нападающий «Авангарда» сделал две результативные передачи в матче Фонбет чемпионата КХЛ против СКА (5:3).
Таким образом, в активе Владимира Ткачева теперь 30 (8+22) очков в 25 матчах чемпионата.
Форвард догнал в списке бомбардиров нападающих «Динамо» Никиту Гусева и Джордана Уила, у которых также по 30 баллов на счету.
Выше названных хоккеистов только один хоккеист – форвард «Спартака» Николай Голдобин с 39 баллами.
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