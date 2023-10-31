Кудашов о 5:2 с «Сочи»: «Игра получилась намного сложнее, чем вчерашняя. Наше движение было не то, соперник играл быстрее и агрессивнее – «Динамо» не всегда справлялось»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Сочи Дмитрий Рашевский Хоккей

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвел итоги игры с «Сочи».

Московская команда одержала победу в матче Фонбет Чемпионата КХЛ (5:2). Вчера «Динамо» обыграло «Сочи» счетом 6:1. 

– Игра сегодня получилась намного сложнее, чем вчерашняя. Наше движение было не то, соперник играл быстрее и агрессивнее – мы не всегда справлялись. В нужный момент сыграли правильно – где надо оборонялись, где надо атаковали и забили нужные голы. В целом сыграли грамотно, а в конце включили режим энергосбережения и довели встречу до логического завершения.

Выделять можно многих – вратарь, оборона надежно сыграла, нападающие действовали остро и интересно. У нас сегодня снова были круглые цифры – и 200 шайб, и два раза по 100 очков за «Динамо». Поздравляю Гусева, Рашевского и О’Делла! Выиграв две сложных игры, мы очень довольны и едем домой.

– Видели, насколько ваше вчерашнее обращение запало в душу всем журналистам?

– Не видел и стараюсь не думать об этом. Знаю, что эта тема была бы интересна, но не знаю, как на нее отреагировали. Особо далеко не лезу, иначе можно с ума сойти, если читать все. Надеюсь, что все было позитивно. Если да, то мы на правильном пути – это хорошее дело. Сейчас один рекорд, потом другой – это здорово, – сказал Кудашов.

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