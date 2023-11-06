У «Анахайма» 5 побед с камбэками в 3-м периоде после 11 матчей в сезоне. Это рекорд НХЛ

Теги Анахайм НХЛ рекорды Грег Кронин Хоккей

У «Анахайма» 5 побед с камбэками в 3-м периоде после 11 матчей в сезоне.

Сегодня «Дакс» обыграли «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата. После двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:2. 

Ранее команда под руководством Грега Кронина обыграла «Коламбус» (3:2 ОТ при 1:2 по ходу третьего периода), «Бостон» (4:3 ОТ при 1:3 после двух периодов), «Питтсбург» (4:3 при 2:3 по ходу третьего периода), «Аризону» (4:3 ОТ при 2:3 после двух периодов). 

«Анахайм» установил рекорд НХЛ, быстрее всех одержав 5 таких побед в отдельно взятом регулярном чемпионате. «Дакс» набрали 14 очков в 11 играх и занимают 4-е место в Тихоокеанском дивизионе. 

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10 комментариев

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fenix87
Лететь Вегасу 2:0, потом хлопнуть их 4:2. Это сильно конечно)
+23
0
+23
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Oleg Rykhlionak
И особенно радует молодой защитник Минтюков,для своих 19 лет показывает уверенную и довольно зрелую игру.Так держать ПАВЛИК !!!!
+13
0
+13
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Руслан Мустафин
Да, это команда умеет делать камбэки. Помню 3 шайбы с пустыми воротами Эдмонтону забили в плей-офф вроде даже это было
+8
0
+8
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йозе марино
И это ещё Зеграс очки не набирает
+4
0
+4
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Maxim Shumov
Ответ Руслан Мустафин
Да, это команда умеет делать камбэки. Помню 3 шайбы с пустыми воротами Эдмонтону забили в плей-офф вроде даже это было
2017 год, если не ошибаюсь
+3
-1
+2
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Oleg Rykhlionak
Красавцы
+1
0
+1
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Dimash Balatayev
Хоть Вегас играл вчера, но все-равно нормас
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Crenk
Симпатичная команда в этом году
И Гибсон не лажает
0
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Кино Музыка
Минтюков произносит непонятное слово и команда бежит отыгрываться.
0
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Maxim Shumov
Ответ йозе марино
И это ещё Зеграс очки не набирает
2 очка в 11 матчах, вообще мощный ход набрал))
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