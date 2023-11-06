У «Анахайма» 5 побед с камбэками в 3-м периоде после 11 матчей в сезоне. Это рекорд НХЛ

У «Анахайма» 5 побед с камбэками в 3-м периоде после 11 матчей в сезоне.

Сегодня «Дакс» обыграли «Вегас» (4:2) в матче регулярного чемпионата. После двух периодов калифорнийцы уступали со счетом 0:2.

Ранее команда под руководством обыграла «Коламбус» (3:2 ОТ при 1:2 по ходу третьего периода), «Бостон» (4:3 ОТ при 1:3 после двух периодов), «Питтсбург» (4:3 при 2:3 по ходу третьего периода), «Аризону» (4:3 ОТ при 2:3 после двух периодов).

« » установил рекорд , быстрее всех одержав 5 таких побед в отдельно взятом регулярном чемпионате. «Дакс» набрали 14 очков в 11 играх и занимают 4-е место в Тихоокеанском дивизионе.