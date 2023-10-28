Хишир получил травму после удара в голову от Клифтона. Он пропустит матч против «Миннесоты»

Нико Хишир не сыграет против «Миннесоты» из-за травмы верхней части тела.

Нападающий « » получил повреждение после удара в голову от защитника «Баффало» Коннора Клифтона в первом периоде матча против «Сэйбрс» (5:4). сыграл во втором периоде, но не выходил на лед в третьем.

Клифтон был дисквалифицирован на две игры.

В нынешнем сезоне Хишир набрал 2 (2+0) очка в 7 играх.

Матч против «Миннесоты» состоится 30 октября.