Хишир получил травму после удара в голову от Клифтона. Он пропустит матч против «Миннесоты»

Теги травмы Нью-Джерси НХЛ Нико Хишир Коннор Клифтон Хоккей

Нико Хишир не сыграет против «Миннесоты» из-за травмы верхней части тела.

Нападающий «Нью-Джерси» получил повреждение после удара в голову от защитника «Баффало» Коннора Клифтона в первом периоде матча против «Сэйбрс» (5:4). Хишир сыграл во втором периоде, но не выходил на лед в третьем.

Клифтон был дисквалифицирован на две игры.

В нынешнем сезоне Хишир набрал 2 (2+0) очка в 7 играх.

Матч против «Миннесоты» состоится 30 октября.

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