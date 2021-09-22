Жена Эвандера Кэйна обвинила его в насилии. Он принудил ее к оральному сексу после похорон дочери

Стали известны подробности нового расследования в отношении форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кэйна.

Супруга игрока Анна обвинила его в многочисленных случаях домашнего насилия, которые были описаны в судебных документах, полученных Front Office Sports.

В рамках дела о разводе Анна подала заявку на запретительный судебный приказ в отношении супруга.

Напомним, ранее Кэйн обвинил жену в домашнем насилии и получил временный запретительный судебный приказ.

«В начале марта 2019 года наша дочь Ева родилась на 28-й неделе и умерла. Я была опустошена.

После похорон мы с Эвандером вернулись домой, и, поскольку я только что выписалась из больницы и восстанавливалась, мы, очевидно, не могли вступать в половую связь.

Эвандер заставил меня заняться оральным сексом, он схватил меня за волосы, намотал их на свою руку и притянул мою голову к своему члену.

Я плакала, а Эвандер назвал меня «жалкой неудачницей и глупой сукой». Через несколько дней Эвандер снова заставил меня вступить с ним в половую связь, несмотря на то, что я не выздоровела. Когда я выразила протест, Эвандер заявил: «Нельзя изнасиловать свою жену», – сообщила Анна.

«Эвандер попытался ударить меня кулаком по лицу, но вместо этого он ударил нашу дочь по лицу, заставив ее рыдать», – говорится в документах о другом инциденте.

«Эвандер отрицает, что когда-либо применял насилие в отношении миссис Кэйн или их дочери Кенсингтон, которой он дорожит», – сообщил адвокат игрока.

Ранее стало известно, что НХЛ не нашла доказательств, что Кэйн делал ставки на матчи «Сан-Хосе».