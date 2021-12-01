Эвандер Кэйн получил право единоличной опеки над дочерью. Его жена должна пройти психиатрическую экспертизу

Нападающий Эвандер Кэйн получил право единоличной опеки над своей дочерью Кенсингтон. Об этом сообщается в заявлении адвоката, которое опубликовал агент игрока Дэн Мильштейн.

Супруга игрока должна будет пройти психиатрическую экспертизу.

«Сегодня Эвандер и Деанна Кэйн предстали перед судом по вопросам, связанным с опекой. Обеспокоенность в суде заключалась и остается в психической устойчивости госпожи Кэйн, потенциально невылеченных проблемах с психическим здоровьем и их последствиях для маленькой дочери. Сегодня суд вынес соответствующие постановления, чтобы защитить Кенсингтон, подтвердив право единоличной опеки Эвандера над Кенсингтон и разрешив госпоже Кэйн посещения под профессиональным наблюдением в ожидании прохождения психиатрической экспертизы.

В ответ госпожа Кэйн незамедлительно несколько раз нарушила предыдущие постановления суда, запрещавшие публикации в социальных сетях о другой стороне, и возобновила свою прежнюю тактику, чтобы опорочить Эвандера в глазах общественности. Она разместила видео, намеренно вырванные из контекста, с профессиональной фотосессии, в которой обе стороны участвовали еще в 2020 году.

Эвандер продолжает надеяться, что мисс Кэйн получит необходимую помощь», – говорится в сообщении.

Напомним, 1 августа супруга Кэйна Деанна в инстаграме сообщила, что форвард «Шаркс» делал ставки на игры команды и намеренно пытался проиграть ради прибыли от азартных игр. провела расследование и не нашла доказательств.

Ранее супруги обвинили друг друга в домашнем насилии.

В ноябре Кэйн в рамках бракоразводного процесса сообщил, что жена лгала ему о беременности.

Мильштейн стал агентом Эвандера Кэйна. Идет работа по обмену из «Сан-Хосе»