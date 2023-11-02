«Северсталь» выиграла 3 матча подряд. У «Лады» прервалась серия из 4 побед – команда Браташа нанесла всего 9 бросков за игру

«Лада» нанесла всего девять бросков в матче КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Ладу» (4:1) в игре Фонбет чемпионата .

За весь матч хоккеисты тольяттинского клуба нанесли лишь девять бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 9:27 в пользу « ».

Это третья победа подряд для команды тренера .

В свою очередь, у команды тренера прервалась серия из четырех побед подряд.

« » находится на первом месте в таблице Восточной конференции, «Северсталь» – на шестой позиции в Западной конференции.