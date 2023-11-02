«Северсталь» выиграла 3 матча подряд. У «Лады» прервалась серия из 4 побед – команда Браташа нанесла всего 9 бросков за игру
«Лада» нанесла всего девять бросков в матче КХЛ.
«Северсталь» обыграла «Ладу» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
За весь матч хоккеисты тольяттинского клуба нанесли лишь девять бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 9:27 в пользу «Северстали».
Это третья победа подряд для команды тренера Андрея Козырева.
В свою очередь, у команды тренера Олега Браташа прервалась серия из четырех побед подряд.
«Лада» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, «Северсталь» – на шестой позиции в Западной конференции.
Команда осень добротная, должна в ПО попадать однозначно