«Северсталь» выиграла 3 матча подряд. У «Лады» прервалась серия из 4 побед – команда Браташа нанесла всего 9 бросков за игру

Теги Северсталь Лада Олег Браташ Андрей Козырев КХЛ Хоккей

«Лада» нанесла всего девять бросков в матче КХЛ.

«Северсталь» обыграла «Ладу» (4:1) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

За весь матч хоккеисты тольяттинского клуба нанесли лишь девять бросков в створ ворот соперника. Общая статистика по броскам в створ – 9:27 в пользу «Северстали».

Это третья победа подряд для команды тренера Андрея Козырева.

В свою очередь, у команды тренера Олега Браташа прервалась серия из четырех побед подряд.

«Лада» находится на первом месте в таблице Восточной конференции, «Северсталь» – на шестой позиции в Западной конференции.

11 комментариев

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Леша Редиско
Отличная игра Северстали! Ничего не позволили сделать Ладе. Сами могли ещё парочку забивать, так точно. Эх, стабильно бы так играли...
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Wise5
Лада вообще сегодня была мертвая. Причем в первой игре в Череповце была похожая картина -Северсталь давила, Лада отбивалась. Тогда не смогли додавить в основное время, хотя по игре и тогда должны были побеждать. Сегодня все по делу.
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ilya18
Ответ Леша Редиско
Отличная игра Северстали! Ничего не позволили сделать Ладе. Сами могли ещё парочку забивать, так точно. Эх, стабильно бы так играли...
К сожалению, с такой тактикой на игры это практически невозможно. Очень активный и в то же время открытый хоккей у Севы. Посмотрим, что будет по итогу.
Команда осень добротная, должна в ПО попадать однозначно
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ilya18
Ответ Crenk
9 бросков это немного необычно
Да, в защите Сева сегодня, на удивление, хорошо сыграла, но и тольятинцы были какие-то неактивные
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Crenk
Северстали победа сегодня нужнее была
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Эд..19
Неудивительно. 4-я игра за 6 дней у Лады. Да против кого? Победы на Ак Барсом и Магниткой, потом на следующий же день после Магнитки упёртый Адмирал. Конечно всё выплеснули.
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memphis
Бывает. После такой серии боевиков с Динамо, Омском, Казанью, Магниткой где-то должно было не хватить. Выпало на атакующую Севу. Забыли и едем дальше, там новые боевики начинаются)
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pizzatcarizza
Наконец-то белая полоса пошла, а то очков растеряли достаточно. Отличная победа над непростым соперником!
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Crenk
9 бросков это немного необычно
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бык бенни
Козырев хороший тренер, молодец, что от Ротенберга свалил... Да, я думаю, он и сам рад...
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Василий Массанов
Ответ Wise5
Лада вообще сегодня была мертвая. Причем в первой игре в Череповце была похожая картина -Северсталь давила, Лада отбивалась. Тогда не смогли додавить в основное время, хотя по игре и тогда должны были побеждать. Сегодня все по делу.
Там Владик потащил во второй половине матча. Только за счёт него жигули и выехали.
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