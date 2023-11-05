Анисин спел песни «Дым сигарет с ментолом» и «Ну, вот и все» после матча: «Золотой голос ВХЛ отметил победу в дерби»

Теги Михаил Анисин видео ВХЛ Сокол Красноярск музыка ХК Норильск Хоккей

Форвард «Норильска» Михаил Анисин исполнил песню «Дым сигарет с ментолом» 

После матча ВХЛ против красноярского «Сокола» (4:3) Анисин исполнил песни «Ну, вот и все» Стаса Михайлова и «Дым сигарет с ментолом» группы «Нэнси».

«Мы все этого ждали! Золотой голос ВХЛ Михаил Анисин отметил победу в дерби и спел прямо на льду!» – говорится в сообщении ВХЛ.

Анисин известен исполнением разных песен. В 2020 году выступая за «Хумо» он исполнил песню Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны».

В 2017 году после матча он спел хит Стаса Михайлова «Без тебя». В 2016 году Анисин исполнил песню «Чечня в огне».

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4 комментария

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Mechel**
Репертуар, конечно, пошлятина
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Uliss_fc
Ну классно же, кайфует Мишаня. :)
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Empress
Красава!
Хоккеисты пусть радуют болельщиков даже вот так
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Заборостроитель
Русская водка, что ты натворила!🤣
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