Анисин спел песни «Дым сигарет с ментолом» и «Ну, вот и все» после матча: «Золотой голос ВХЛ отметил победу в дерби»
Форвард «Норильска» Михаил Анисин исполнил песню «Дым сигарет с ментолом»
После матча ВХЛ против красноярского «Сокола» (4:3) Анисин исполнил песни «Ну, вот и все» Стаса Михайлова и «Дым сигарет с ментолом» группы «Нэнси».
«Мы все этого ждали! Золотой голос ВХЛ Михаил Анисин отметил победу в дерби и спел прямо на льду!» – говорится в сообщении ВХЛ.
Анисин известен исполнением разных песен. В 2020 году выступая за «Хумо» он исполнил песню Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны».
В 2017 году после матча он спел хит Стаса Михайлова «Без тебя». В 2016 году Анисин исполнил песню «Чечня в огне».
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