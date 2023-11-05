Анисин спел песни «Дым сигарет с ментолом» и «Ну, вот и все» после матча: «Золотой голос ВХЛ отметил победу в дерби»

Форвард « » Михаил Анисин исполнил песню «Дым сигарет с ментолом»

После матча ВХЛ против красноярского « » (4:3) Анисин исполнил песни «Ну, вот и все» Стаса Михайлова и «Дым сигарет с ментолом» группы «Нэнси».

«Мы все этого ждали! Золотой голос ВХЛ Михаил Анисин отметил победу в дерби и спел прямо на льду!» – говорится в сообщении ВХЛ.

Анисин известен исполнением разных песен. В 2020 году выступая за «Хумо» он исполнил песню Владимира Высоцкого «Штрафные батальоны».

В 2017 году после матча он спел хит Стаса Михайлова «Без тебя». В 2016 году Анисин исполнил песню «Чечня в огне».