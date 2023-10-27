Михаил Анисин: «Спасибо Потанину за поддержку российского спорта. Руководство «Норникеля» делает для «Норильска» все, условия великолепные»

Теги Виктор Тихонов Михаил Анисин бизнес ВХЛ Владимир Потанин ХК Норильск Хоккей

Михаил Анисин поблагодарил Владимира Потанина за поддержку российского спорта.

– Какие ваши впечатления от игры в Норильске?

– Руководство «Норникеля» делает для команды все, условия великолепные. Спасибо огромное Владимиру Олеговичу Потанину за поддержку российского спорта в такое нелегкое для страны время. С каждым матчем Норильск все больше заболевает хоккеем.

– Удивляет, что такой известный хоккеист, за которым следят болельщики и журналисты, получает пять минут игрового времени и не выходит на реализацию большинства.

– Не буду врать, ни один хоккеист не может быть доволен, когда у него мало игрового времени. Но это все решает тренер, ему надо задавать такой вопрос.

Мое дело играть и за то время, когда я нахожусь на льду, отдаюсь полностью. В этом случае что-то требовать с меня нельзя. Скажут играть 20 секунд – буду играть 20 секунд, и выкладываться на все сто процентов.

– Для вас это впервые в карьере?

– Нет, у меня такое было при Викторе Васильевиче Тихонове, когда мне было 15 лет и когда меня только подпускали к первой команде. До снятия маски мне было три года (смеется).

А во взрослом хоккее у меня такое впервые, но через это, выходит, тоже надо пройти. Для меня во главе угла всегда стояла команда. Хоккей – это коллективная игра, это не я, а мы.

– Есть конфликт с тренером?

– Никаких личных конфликтов с тренером и руководством у меня нет.

– Правильно ли пишут другие журналисты, что в тренерском штабе команды есть какие-то трения?

– Я командный игрок. Мое дело – игра в хоккей, а не сплетни и интриги. У нас очень хороший, слаженный коллектив, отличные вратари. Ставим высокие цели и стараемся к ним идти. После каждой победы команда все больше сплачивается. Все остальные вопросы к тренеру, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.

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11 комментариев

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Владимири Йолкиннен
Гулять так гулять, лизать так лизааать!
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Jeff Lebowski
Мой одногруппник говорил, что в Норильске его особенно впечатлил чёрный снег.
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Костя Кот
лизать на все
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Wayne Gretzky 99
По полторы минуты за период плюс остаток на смены.
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Максим Столбов
Остановите этого лизуна.
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Melnikov1968
Давно уже закончился как хоккеист. Пускай хоть совсем не играет.
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Alex DeLarge
мне кажется, что его фамилия говорящая)
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Bartez1986
сменки реже - деньги те же
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Pink Floyd1276
У Анисина сегодня День благодарения.
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Uriah Heep
Разговорился Миша.
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Андрей Зборовский
Мишка, иди проспись
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