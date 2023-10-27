Михаил Анисин: «Спасибо Потанину за поддержку российского спорта. Руководство «Норникеля» делает для «Норильска» все, условия великолепные»

Михаил Анисин поблагодарил Владимира Потанина за поддержку российского спорта.

– Какие ваши впечатления от игры в Норильске?

– Руководство «Норникеля» делает для команды все, условия великолепные. Спасибо огромное Владимиру Олеговичу Потанину за поддержку российского спорта в такое нелегкое для страны время. С каждым матчем Норильск все больше заболевает хоккеем.

– Удивляет, что такой известный хоккеист, за которым следят болельщики и журналисты, получает пять минут игрового времени и не выходит на реализацию большинства.

– Не буду врать, ни один хоккеист не может быть доволен, когда у него мало игрового времени. Но это все решает тренер, ему надо задавать такой вопрос.

Мое дело играть и за то время, когда я нахожусь на льду, отдаюсь полностью. В этом случае что-то требовать с меня нельзя. Скажут играть 20 секунд – буду играть 20 секунд, и выкладываться на все сто процентов.

– Для вас это впервые в карьере?

– Нет, у меня такое было при Викторе Васильевиче Тихонове, когда мне было 15 лет и когда меня только подпускали к первой команде. До снятия маски мне было три года (смеется).

А во взрослом хоккее у меня такое впервые, но через это, выходит, тоже надо пройти. Для меня во главе угла всегда стояла команда. Хоккей – это коллективная игра, это не я, а мы.

– Есть конфликт с тренером?

– Никаких личных конфликтов с тренером и руководством у меня нет.

– Правильно ли пишут другие журналисты, что в тренерском штабе команды есть какие-то трения?

– Я командный игрок. Мое дело – игра в хоккей, а не сплетни и интриги. У нас очень хороший, слаженный коллектив, отличные вратари. Ставим высокие цели и стараемся к ним идти. После каждой победы команда все больше сплачивается. Все остальные вопросы к тренеру, – заявил форвард «Норильска», обладатель Кубка Гагарина Михаил Анисин.