Плющев об «Авангарде» и Шарипзянове: «Опираться на одного хоккеиста очень сложно. Тем более это не Малкин и не Ковальчук. Надо выстраивать команду»

Владимир Плющев поделился мыслями о ситуации в «Авангарде».

– Сейчас много разговоров об «Авангарде». Нужны ли там кадровые реформы, чтобы все взбодрилось?

– У каждого руководителя клуба и тренера свой взгляд на формирование команды. Поэтому обсуждать, правильно или неправильно, я не буду.

– Говорят, что омская команда вернулась к тому, с чего начинала до переезда в Подмосковье. Вновь началось старое, вновь клуб перестал быть таким эффективным, как при Крылове.

– То, что она не так ярко играет, это видно. А как будут выглядеть дальше – зависит от тренерского штаба. Насколько наставник сумет организовать команду и донести до игроков то, чего он от них хочет.

– Дамир Шарипзянов остается лидером. Это та фигура, на которой будет строиться команда?

– Хоккей – командная игра. И опираться на одного хоккеиста очень сложно. Тем более это не Малкин и не Ковальчук. Надо выстраивать команду, а как это будет – я не знаю, – сказал заслуженный тренер России Владимир Плющев.