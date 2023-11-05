Черкас о Серебрякове: «Не понимаю, что с ним происходит. Когда приходишь в СКА, должен ставить перед собой высокие задачи»

Теги СКА Витязь Сергей Черкас КХЛ Никита Серебряков Павел Мойсевич Хоккей

Сергей Черкас высказался о перепадах в игре Никиты Серебрякова в СКА.

Вратарь был заменен в двух последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.

– Снова тренеры СКА в первом периоде меняют Серебрякова, лучшего голкипера прошлого сезона, по версии КХЛ. Как это объяснить?

– Серебрякова заменили после того, как ему забили два гола. Если первую шайбу можно назвать сложной, про вторую так не скажешь.

Честно, я не понимаю, что происходит с Серебряковым. Так здорово начал в СКА, играл очень прилично, сейчас такие перепады... Сам Никита должен найти ответ на вопрос, почему он не играет так, как должен.

– Ответственность в СКА, наверное, выше, чем в «Адмирале».

– В любом случае вратарь выполняет на площадке определенную роль и отвечает за свою игру. Те ошибки, которые Серебряков допускал в игре с «Витязем», не связаны с плохими действиями игроков.

Нельзя же ни разу не дать сопернику бросить. Дело не в давлении. СКА ставит перед собой высокие задачи, и когда ты приходишь в такую команду, должен сам их перед собой ставить.

Мойсевича, наоборот, нужно похвалить?

– Он уже не первый раз так входит в игру. Против «Витязя» действовал здорово, не пропустил и на буллитах сыграл хорошо. Хотя там все было на грани. Это очень важные для СКА очки. Он до этого потерпел серию поражений, а следующий матч – со «Спартаком», одним из лидеров, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Лучший вратарь КХЛ проваливается в СКА. Что с ним происходит?

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Nomer22
Все ты понимаешь)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Серёжа Новиков
Головокружение от успехов..😄
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Задергали, вот что с ним происходит.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Clever_mind
Ска напоминает мне японскую идол группу AKB48. Кто знает тот поймет
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
TOR-NN
Просто ска не пластается в обороне,как Адмирал. А Серебряков к этому уже привык.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий