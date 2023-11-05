Черкас о Серебрякове: «Не понимаю, что с ним происходит. Когда приходишь в СКА, должен ставить перед собой высокие задачи»
Сергей Черкас высказался о перепадах в игре Никиты Серебрякова в СКА.
Вратарь был заменен в двух последних играх Фонбет Чемпионата КХЛ подряд.
– Снова тренеры СКА в первом периоде меняют Серебрякова, лучшего голкипера прошлого сезона, по версии КХЛ. Как это объяснить?
– Серебрякова заменили после того, как ему забили два гола. Если первую шайбу можно назвать сложной, про вторую так не скажешь.
Честно, я не понимаю, что происходит с Серебряковым. Так здорово начал в СКА, играл очень прилично, сейчас такие перепады... Сам Никита должен найти ответ на вопрос, почему он не играет так, как должен.
– Ответственность в СКА, наверное, выше, чем в «Адмирале».
– В любом случае вратарь выполняет на площадке определенную роль и отвечает за свою игру. Те ошибки, которые Серебряков допускал в игре с «Витязем», не связаны с плохими действиями игроков.
Нельзя же ни разу не дать сопернику бросить. Дело не в давлении. СКА ставит перед собой высокие задачи, и когда ты приходишь в такую команду, должен сам их перед собой ставить.
– Мойсевича, наоборот, нужно похвалить?
– Он уже не первый раз так входит в игру. Против «Витязя» действовал здорово, не пропустил и на буллитах сыграл хорошо. Хотя там все было на грани. Это очень важные для СКА очки. Он до этого потерпел серию поражений, а следующий матч – со «Спартаком», одним из лидеров, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.
Лучший вратарь КХЛ проваливается в СКА. Что с ним происходит?
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