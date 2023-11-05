Мэттьюс – 1-й игрок за 101 год с 3 хет-триками за 11 или менее игр на старте сезона НХЛ. Он лидирует в гонке снайперов с 11 голами

Остон Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Баффало».

«Торонто» уступил «Сэйбрс» (4:6) в матче регулярного чемпионата .

26-летний нападающий забросил 3 шайбы и единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 11 голами. Хет-трик стал для него 10-м за карьеру в лиге.

Мэттьюс стал 1-м игроком за 101 год (и 6-м – в истории лиги), кому удалось сделать 3 хет-трика за первые 11 или менее матчей в сезоне.

В сезоне-1922/23 Бэйб Дай из « » оформил 3 хет-трика в 4 играх, повторив рекорд Сая Деннени из оригинальной «Оттавы» (1917/18).

Также в список входят Ньюси Лалонд (1917/18, «Монреаль», 3 хет-трика за 5 игр), Джо Мэлоун (1917/18, «Монреаль», 3 за 7) и Оди Клегхорн (1921/22, «Монреаль», 3 за 10).