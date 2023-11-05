Мэттьюс – 1-й игрок за 101 год с 3 хет-триками за 11 или менее игр на старте сезона НХЛ. Он лидирует в гонке снайперов с 11 голами

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Остон Мэттьюс сделал 3-й хет-трик в сезоне в матче с «Баффало».

«Торонто» уступил «Сэйбрс» (4:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ

26-летний нападающий забросил 3 шайбы и единолично возглавил гонку снайперов НХЛ с 11 голами. Хет-трик стал для него 10-м за карьеру в лиге.

Мэттьюс стал 1-м игроком за 101 год (и 6-м – в истории лиги), кому удалось сделать 3 хет-трика за первые 11 или менее матчей в сезоне. 

В сезоне-1922/23 Бэйб Дай из «Торонто» оформил 3 хет-трика в 4 играх, повторив рекорд Сая Деннени из оригинальной «Оттавы» (1917/18). 

Также в список входят Ньюси Лалонд (1917/18, «Монреаль», 3 хет-трика за 5 игр), Джо Мэлоун (1917/18, «Монреаль», 3 за 7) и Оди Клегхорн (1921/22, «Монреаль», 3 за 10). 

2 комментария

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Кино Музыка
Что он делает между сериями? Рыбок разводит, что ли.
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