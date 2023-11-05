«Эдмонтон» проиграл 6 из последних 7 матчей. Клуб идет 3-м с конца на Западе с 8 поражениями в 10 играх сезона
«Эдмонтон» потерпел очередное поражение в чемпионате НХЛ.
Команда тренера Джея Вудкрофта уступила «Нэшвиллу» (2:5).
«Ойлерс» проиграли шесть из последних семи матчей. В пяти случаях команда из Альберты уступала в основное время, еще в одном – в овертайме.
У «Эдмонтона» восемь поражений в десяти матчах текущего чемпионата НХЛ. Клуб добился лишь двух побед и в эту минуту занимает 14-е место в общей таблице Запада – 3-е с конца. При этом «Калгари» может отодвинуть «Эдмонтон» на предпоследнее место в конференции, если наберет очки в матче с «Сиэтлом», запланированном на 5:00 по московскому времени.
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