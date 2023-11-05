«Эдмонтон» проиграл 6 из последних 7 матчей. Клуб идет 3-м с конца на Западе с 8 поражениями в 10 играх сезона

Теги Нэшвилл Калгари Эдмонтон НХЛ Джей Вудкрофт Хоккей

«Эдмонтон» потерпел очередное поражение в чемпионате НХЛ.

Команда тренера Джея Вудкрофта уступила «Нэшвиллу» (2:5).

«Ойлерс» проиграли шесть из последних семи матчей. В пяти случаях команда из Альберты уступала в основное время, еще в одном – в овертайме.

У «Эдмонтона» восемь поражений в десяти матчах текущего чемпионата НХЛ. Клуб добился лишь двух побед и в эту минуту занимает 14-е место в общей таблице Запада – 3-е с конца. При этом «Калгари» может отодвинуть «Эдмонтон» на предпоследнее место в конференции, если наберет очки в матче с «Сиэтлом», запланированном на 5:00 по московскому времени.

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4 комментария

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Алексей Иванов
Каждый раз, после таких новостей, сразу почему-то вспоминается Нерс с 9 млн. На хаха не слабо пробивает.
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Герцог Анжуйский
Жах
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filippa
но старт провалил Овечкин. не перепутать.. а если серьезно, то это очередной показатель Хоккей командная игра и1-2ни чего не решат.
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