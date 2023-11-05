«Эдмонтон» проиграл 6 из последних 7 матчей. Клуб идет 3-м с конца на Западе с 8 поражениями в 10 играх сезона

«Эдмонтон» потерпел очередное поражение в чемпионате НХЛ.

Команда тренера уступила « » (2:5).

«Ойлерс» проиграли шесть из последних семи матчей. В пяти случаях команда из Альберты уступала в основное время, еще в одном – в овертайме.

У « » восемь поражений в десяти матчах текущего чемпионата . Клуб добился лишь двух побед и в эту минуту занимает 14-е место в общей таблице Запада – 3-е с конца. При этом « » может отодвинуть «Эдмонтон» на предпоследнее место в конференции, если наберет очки в матче с «Сиэтлом», запланированном на 5:00 по московскому времени.