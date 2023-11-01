Ганье вернулся в «Эдмонтон», подписав двусторонний контракт до конца сезона. Это 3-й приход Сэма в клуб

Теги переходы Эдмонтон НХЛ АХЛ Сэм Ганье Бейкерсфилд Хоккей

Форвард Сэм Ганье вернулся в «Эдмонтон».

34-летний нападающий подписал с клубом двусторонний контракт до конца сезона. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов.

В текущем сезоне канадец провел 3 игры за фарм-клуб «Ойлерс» в АХЛ и набрал 5 (1+4) очков. 

Он пришел в «Эдмонтон» в 3-й раз за карьеру. Канадский клуб задрафтовал Сэма Ганье под общим 6-м номером в 2007 году.

Хоккеист выступал за команду с 2007 по 2014 годы. В 2012 году он установил рекорд НХЛ в XXI веке по числу очков за матч – 8 (4+4) в игре с «Чикаго».

Затем игрок вернулся в клуб по ходу сезона-2018/19 и вновь покинул его на дедлайне в 2020 году.

В прошлом сезоне Ганье играл за «Виннипег» и набрал 14 (8+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В общей сложности форвард провел 1015 игр в лиге, записав в актив 519 (192+327) очков.

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
VintDV
И третий раз закинул Он невод......
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maxim Shumov
Помню его 4+4 против Чикаго в 2012, вроде январь был))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий