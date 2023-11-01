Ганье вернулся в «Эдмонтон», подписав двусторонний контракт до конца сезона. Это 3-й приход Сэма в клуб

Форвард Сэм Ганье вернулся в «Эдмонтон».

34-летний нападающий подписал с клубом двусторонний контракт до конца сезона. Зарплата на уровне НХЛ – 775 тысяч долларов.

В текущем сезоне канадец провел 3 игры за фарм-клуб «Ойлерс» в и набрал 5 (1+4) очков.

Он пришел в « » в 3-й раз за карьеру. Канадский клуб задрафтовал под общим 6-м номером в 2007 году.

Хоккеист выступал за команду с 2007 по 2014 годы. В 2012 году он установил рекорд НХЛ в XXI веке по числу очков за матч – 8 (4+4) в игре с «Чикаго».

Затем игрок вернулся в клуб по ходу сезона-2018/19 и вновь покинул его на дедлайне в 2020 году.

В прошлом сезоне Ганье играл за «Виннипег» и набрал 14 (8+6) очков в 48 матчах регулярного чемпионата . В общей сложности форвард провел 1015 игр в лиге, записав в актив 519 (192+327) очков.