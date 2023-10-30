Более 55 тысяч зрителей посетили матч «Эдмонтона» и «Калгари» на открытом воздухе

Более 55 тысяч зрителей посетили матч НХЛ на открытом воздухе.

«Эдмонтон» обыграл «Калгари» (5:2) в матче регулярного чемпионата в рамках «Классики наследия».

Встреча команд состоялась на стадионе Commonwealth Stadium. Официальная посещаемость игры составила 55 411 зрителей.

Как отмечает официальный сайт лиги, это максимально возможная заполняемость трибун на этом матче.

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