Заварухин о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хороший темп, хорошее движение у «Автомобилиста». Сыграли самоотверженно»
Николай Заварухин доволен выступлением «Автомобилиста» в матче с «Нефтехимиком».
«Хороший темп игры, хорошее движение у команды, домашняя поддержка помогала. Трудовая победа придаст нам уверенности.
В концовке здорово сработало большинство. Команда сыграла самоотверженно, Вова Галкин вовремя держал в игре. Он по плану должен был играть, по Широкову тоже плановая ротация, дали позаниматься, в следующей игре будет в составе», – сказал главный тренер «Автомобилиста» после победы со счетом 2:1.
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