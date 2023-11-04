Заварухин о 2:1 с «Нефтехимиком»: «Хороший темп, хорошее движение у «Автомобилиста». Сыграли самоотверженно»

Теги Нефтехимик Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин доволен выступлением «Автомобилиста» в матче с «Нефтехимиком».

«Хороший темп игры, хорошее движение у команды, домашняя поддержка помогала. Трудовая победа придаст нам уверенности.

В концовке здорово сработало большинство. Команда сыграла самоотверженно, Вова Галкин вовремя держал в игре. Он по плану должен был играть, по Широкову тоже плановая ротация, дали позаниматься, в следующей игре будет в составе», – сказал главный тренер «Автомобилиста» после победы со счетом 2:1.

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3 комментария

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Алексей 101
игры нет вообще)
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Алексей 101
слава богу что выиграли
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Алексей 101
да пресенг был но без результата 🤷бывало авто лучше играл
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