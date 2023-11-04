Бардаков о плей-офф: «СКА туда железно попадет, с максимально высокого места. На Западе все очень плотно, 2-3 победы – и мы будем в пятерке»
Захар Бардаков считает, что СКА попадет в плей-офф-2024.
На данный момент команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.
– Первый такой сезон за последнее время, когда возникает вопрос: попадет ли СКА в плей-офф?
– Рано делать такие выводы. Мы туда железно попадем и попадем с максимально высокого места.
В таблице Запада все очень плотно, две-три наши победы – и мы будем уже где-то в пятерке. Еще много матчей впереди, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.
Похоже, в СКАЗКЕ какая-то зараза гуляет - говорят, но не думают о том, что сказали... Лишь бы болтануть...