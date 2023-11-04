Бардаков о плей-офф: «СКА туда железно попадет, с максимально высокого места. На Западе все очень плотно, 2-3 победы – и мы будем в пятерке»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Захар Бардаков Хоккей

Захар Бардаков считает, что СКА попадет в плей-офф-2024.

На данный момент команда тренера Романа Ротенберга находится на девятом месте в таблице Западной конференции, имея в активе 24 балла в 24 матчах.

– Первый такой сезон за последнее время, когда возникает вопрос: попадет ли СКА в плей-офф?

– Рано делать такие выводы. Мы туда железно попадем и попадем с максимально высокого места.

В таблице Запада все очень плотно, две-три наши победы – и мы будем уже где-то в пятерке. Еще много матчей впереди, – сказал нападающий СКА Захар Бардаков.

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8 комментариев

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dmitriy1981
Надо умудриться из 11 команд в плей-офф не попасть
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Rudenzik
На Западе в плей-офф легче попасть, чем не попасть, но для Романа Борисовича нет ничего невозможного
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Ильмир Зайнапов
Несёте чушь, вместе со своим не до тренером, пишите письма
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Empress
Ну если так психовать на 32 минуты штрафа, убегать, раздавать интервью вразрез с конференцией Романа о друге, то Бардакову ПО точно не светит. Разве с лавочки понаблюдать вместе с Серебряковым.
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Angelgirl
В пятёрку попадете, по итогу где-то там и останетесь! Слишком много языками чешете! Много болтовни пустой от всех вас.
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GoodZilla
Максимально высокое место - это первое место, и вам его не видать, как своих ушей!!!
Похоже, в СКАЗКЕ какая-то зараза гуляет - говорят, но не думают о том, что сказали... Лишь бы болтануть...
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Ярославец75
2-3 поражения и вы на дне. Чего вам и желаю
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Rodgeras
Вы будите в попе. И в плэй-офф не попадёте!
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