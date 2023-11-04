Майк Салливан: «Кросби не случайно так хорош. Он использует по максимуму все возможности, которые у него есть. Его самоотдача не имеет равных»

Майк Салливан поделился мнением о форварде Сидни Кросби.

Матч против «Сан-Хосе» станет для капитана «Питтсбурга» 1200-м в .

, который проводит свой 19-й сезон в лиге, обычно одним из последних игроков «Пингвинс» покидает лед после тренировок и часто обсуждает комбинации и схемы игры с тренером клуба .

«Многое из этого остается незамеченным. Вот почему я всегда, во многих случаях говорил, что этот парень не случайно так хорош.

Да, он талантлив, одарен и все такое. Но он использует по максимуму все возможности, которые у него есть, чтобы показать себя с лучшей стороны.

Я думаю, эта самоотдача, по моему опыту, не имеет равных ни у одного другого игрока, которого я видел», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.