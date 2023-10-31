Кросби вошел в топ-15 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Рекки. У него 957 передач в 1199 играх
Сидни Кросби вошел в топ-15 лучших ассистентов в истории НХЛ.
Форвард «Питтсбурга» поучаствовал в одной из шайб команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (3:4).
В его активе стало 10 (5+5) очков в 9 играх в текущем сезоне. За карьеру в регулярках – 1512 (555+957) баллов в 1199 матчах.
По числу передач Кросби вышел на чистое 15-е место в истории лиги, обогнав Марка Рекки (956 передач в 1652 матчах).
На 14-м месте идет Даг Гилмор (964 передачи в 1474 играх), на 13-м – Джо Сакик (1016 в 1378).
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