Кросби вошел в топ-15 лучших ассистентов в истории НХЛ, обогнав Рекки. У него 957 передач в 1199 играх

Сидни Кросби вошел в топ-15 лучших ассистентов в истории НХЛ.

Форвард « » поучаствовал в одной из шайб команды в матче регулярного чемпионата с « » (3:4).

В его активе стало 10 (5+5) очков в 9 играх в текущем сезоне. За карьеру в регулярках – 1512 (555+957) баллов в 1199 матчах.

По числу передач вышел на чистое 15-е место в истории лиги, обогнав Марка Рекки (956 передач в 1652 матчах).

На 14-м месте идет Даг Гилмор (964 передачи в 1474 играх), на 13-м – (1016 в 1378).