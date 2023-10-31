Вратарь «Анахайма» Гибсон получил травму в игре с «Питтсбургом» за 3 секунды до конца 1-го периода, отражая бросок Кросби
Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон получил травму в матче с «Питтсбургом» (4:3).
30-летний американец получил травму верхней части тела и покинул лед в конце первого периода при счете 1:1, отразив 6 из 7 бросков.
Гибсон травмировался за 3 секунды до окончания периода, отражая бросок Сидни Кросби при игре в неравных составах.
В игру вошел Лукаш Достал. 23-летний чешский голкипер отразил 33 из 35 бросков.
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