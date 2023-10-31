Вратарь «Анахайма» Гибсон получил травму в игре с «Питтсбургом» за 3 секунды до конца 1-го периода, отражая бросок Кросби

Вратарь «Анахайма» Джон Гибсон получил травму в матче с «Питтсбургом» (4:3).

30-летний американец получил травму верхней части тела и покинул лед в конце первого периода при счете 1:1, отразив 6 из 7 бросков.

Гибсон травмировался за 3 секунды до окончания периода, отражая бросок при игре в неравных составах.

В игру вошел Лукаш Достал. 23-летний чешский голкипер отразил 33 из 35 бросков.

Это была 5-я игра в сезоне. Его статистика – здесь.