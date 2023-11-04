Владимир Юрзинов: «СКА – мощнейший раздражитель, и это здорово для КХЛ. Многие проводят против армейцев Петербурга свои лучшие матчи в сезоне»

Теги СКА травмы Владимир Юрзинов КХЛ Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о неудачах СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 24 очка в 24 играх и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Почему у СКА такая нервная осень?

– Команда обновилась, наверное, на две трети – это первая причина. В ней очень много травм – это причина вторая. Ну и третья – молодые хоккеисты сразу не выстреливают, им нужно время.

Также мне бросился в глаза настрой соперников на СКА. Многие команды КХЛ проводят против армейцев Санкт-Петербурга свои лучшие матчи в сезоне.

СКА – мощнейший раздражитель, и это очень здорово для КХЛ, для всего российского хоккея, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bartez1986
мощнейший для всех раздражитель там на скамейке стоит. народ не обманешь
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Кино Музыка
Главную причину не назвал)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodZilla
Столь масштабное обновление команды - это из-за ген. менеджера, большое количество травм - вопрос к тренерам (на предсезонке готовиться нужно нормально), использование большого количества молодежи - вопрос к главному тренеру! А по итогу все эти люди - один человек))))
Вывод: проблема в РР)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
genowayy
СКА сам стал такой хоккейной декорации, которую любой другой нормальный клуб считает своим долгом обыграть.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Melnikov1968
Команду обновлял Ротенберг, готовил Ротенберг, значит причины неудачной игры в этом. А Юрзинов говорит так, будто эти вещи появились сами собой или их создают диверсанты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Есть в народе пословица : Не страшен "чёрт", как его малюют ! Вот соперники и поняли ,что игроки Ска c их хвалёной Главтренером "системой " , ни чем не сильнее их и можно спокойно обыгрывать не прилагая никаких сверх усилий ,что надеюсь будут продолжать делать так же и далее !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GoodZilla
Ответ GoodZilla
Столь масштабное обновление команды - это из-за ген. менеджера, большое количество травм - вопрос к тренерам (на предсезонке готовиться нужно нормально), использование большого количества молодежи - вопрос к главному тренеру! А по итогу все эти люди - один человек)))) Вывод: проблема в РР)))
А касательно лучшего матча в сезоне для отдельных игроков - непонятно... Конкретных примеров и вспомнить не могу
Если он имел ввиду Шарипзянова, то Кэп ничего сверестественного для себя и не сделал в той игре - играл как обычно! Просто залетело все, что бросил))) а бросал потому, что игроки СКА дорожки ковровые перед ним расстилали)))
Думаю, что у Шарипзянова игры в сезоне еще лучше будут!!!
Все-таки эталонная его игра - эта финальный матч с ЦСКА)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий