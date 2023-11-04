Владимир Юрзинов: «СКА – мощнейший раздражитель, и это здорово для КХЛ. Многие проводят против армейцев Петербурга свои лучшие матчи в сезоне»
Владимир Юрзинов высказался о неудачах СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.
Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 24 очка в 24 играх и занимает 9-е место в Западной конференции.
– Почему у СКА такая нервная осень?
– Команда обновилась, наверное, на две трети – это первая причина. В ней очень много травм – это причина вторая. Ну и третья – молодые хоккеисты сразу не выстреливают, им нужно время.
Также мне бросился в глаза настрой соперников на СКА. Многие команды КХЛ проводят против армейцев Санкт-Петербурга свои лучшие матчи в сезоне.
СКА – мощнейший раздражитель, и это очень здорово для КХЛ, для всего российского хоккея, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба
Вывод: проблема в РР)))
Если он имел ввиду Шарипзянова, то Кэп ничего сверестественного для себя и не сделал в той игре - играл как обычно! Просто залетело все, что бросил))) а бросал потому, что игроки СКА дорожки ковровые перед ним расстилали)))
Думаю, что у Шарипзянова игры в сезоне еще лучше будут!!!
Все-таки эталонная его игра - эта финальный матч с ЦСКА)))