Владимир Юрзинов: «СКА – мощнейший раздражитель, и это здорово для КХЛ. Многие проводят против армейцев Петербурга свои лучшие матчи в сезоне»

Владимир Юрзинов высказался о неудачах СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга набрала 24 очка в 24 играх и занимает 9-е место в Западной конференции.

– Почему у СКА такая нервная осень?

– Команда обновилась, наверное, на две трети – это первая причина. В ней очень много травм – это причина вторая. Ну и третья – молодые хоккеисты сразу не выстреливают, им нужно время.

Также мне бросился в глаза настрой соперников на СКА. Многие команды КХЛ проводят против армейцев Санкт-Петербурга свои лучшие матчи в сезоне.

– мощнейший раздражитель, и это очень здорово для , для всего российского хоккея, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба