Юрзинов о 9-м месте СКА на Западе: «Не понимаю драматичных оценок. СКА – флагман флотилии хоккейных кораблей. Потенциал огромный, рано или поздно он будет реализован»

Теги СКА Владимир Юрзинов КХЛ МХЛ СКА-1946 СКА-Варяги Хоккей

Владимир Юрзинов не беспокоится из-за 9-го места СКА на Западе.

– В ноябрь СКА входит на девятом месте Западной конференции – вне зоны плей-офф. Сенсация?

– Провел со СКА практически два месяца регулярного чемпионата, многие моменты видел изнутри команды. Понимаю наших уважаемых журналистов, которые две трети своих газетных площадей отдают под неудачи армейцев, это читательский рейтинг. Но не понимаю их драматичных оценок.

– Почему?

– В Санкт-Петербурге собрана большая флотилия хоккейных кораблей, СКА – ее флагман. Город уделяет огромное внимание хоккейной вертикали, видел это живьем по матчам молодежи из «СКА-1946», из фарм-клуба, открытого в Красногорске, из других команд системы.

Когда за тобой такая армада, ни о каких затяжных кризисах флагмана речи быть не может. Потенциал у СКА огромный, рано или поздно он будет раскрыт и реализован, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба. 

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА

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8 комментариев

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Александр Подгорных
Потенциал будет реализован если балласт скинут. РР на дно тянет, уже никто не знает, плакать или смеяться с его перлов и кривляний.
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Раменки за Динамо
СКА не корабль, эти ходят, а то плывёт.
+4
0
+4
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Омичёв
Сколько лет без кубка Гагарина этот флагман?))
+3
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+3
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Савелий Борисов
Сколько бы бабла в этот флагман не вваливали - если за штурвалом хоккейный noname, то всё пропало
Авторитет нужен команде, чтобы она заиграла, тем более Кубок взять
+1
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Don_Krebs
Кто о чем, а совкам всегда и везде война мерещится.
+1
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Rodgeras
Юрзинов тонко под.. подковернул.
СКА лидер хоккейных коробок! А не лидер русского хоккея!
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Bartez1986
Ротенберг - адмирал всемирного хоккейного флота,
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Владимир
Ответ Раменки за Динамо
СКА не корабль, эти ходят, а то плывёт.
прям в точку!!!!)))
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