Юрзинов о 9-м месте СКА на Западе: «Не понимаю драматичных оценок. СКА – флагман флотилии хоккейных кораблей. Потенциал огромный, рано или поздно он будет реализован»

Владимир Юрзинов не беспокоится из-за 9-го места СКА на Западе.

– В ноябрь СКА входит на девятом месте Западной конференции – вне зоны плей-офф. Сенсация?

– Провел со СКА практически два месяца регулярного чемпионата, многие моменты видел изнутри команды. Понимаю наших уважаемых журналистов, которые две трети своих газетных площадей отдают под неудачи армейцев, это читательский рейтинг. Но не понимаю их драматичных оценок.

– Почему?

– В Санкт-Петербурге собрана большая флотилия хоккейных кораблей, СКА – ее флагман. Город уделяет огромное внимание хоккейной вертикали, видел это живьем по матчам молодежи из « », из фарм-клуба, открытого в Красногорске, из других команд системы.

Когда за тобой такая армада, ни о каких затяжных кризисах флагмана речи быть не может. Потенциал у СКА огромный, рано или поздно он будет раскрыт и реализован, – сказал бывший тренер сборной СССР, занимающий должности советника главного тренера СКА и члена совета директоров клуба.

Ротенберг сорвался после 12-го поражения в сезоне – досталось судьям и даже КХЛ. Но вообще-то серьезные проблемы у СКА