Алексей Терещенко: «Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности. Уверен, у СКА все будет нормально»
Алексей Терещенко высказался о проблемах в игре СКА.
– Как вы считаете, в чем кроется причина поражений СКА от «Нефтехимика» и «Сочи»?
– Очевидно, что тренерам СКА пришло время окончательно разобраться с проблемами, влияющими на внутреннюю атмосферу в команде и нестабильность в действиях лидеров клуба. Самая очевидная игровая проблема СКА – действия в обороне.
– Есть ли конкретные примеры этого?
– Прежде всего – это передачи защитников через центр, приводящие к выходам один на один и голам в ворота питерцев. Такого допускать нельзя!
Не забудем и о травмах двух основных защитников-разрушителей – Андрея Педана и Степана Фальковского. Как только они восстановятся, игра обороны армейцев с Невы несомненно станет более надежной и стабильной.
Еще раз повторюсь, что для тренерского штаба СКА настало время разобраться в проблемах команды и решить их. Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности, улучшив тем самым игру и результаты. Уверен, что у СКА все будет нормально, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
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