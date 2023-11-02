Алексей Терещенко: «Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности. Уверен, у СКА все будет нормально»

Алексей Терещенко высказался о проблемах в игре СКА.

– Как вы считаете, в чем кроется причина поражений от «Нефтехимика» и «Сочи»?

– Очевидно, что тренерам СКА пришло время окончательно разобраться с проблемами, влияющими на внутреннюю атмосферу в команде и нестабильность в действиях лидеров клуба. Самая очевидная игровая проблема СКА – действия в обороне.

– Есть ли конкретные примеры этого?

– Прежде всего – это передачи защитников через центр, приводящие к выходам один на один и голам в ворота питерцев. Такого допускать нельзя!

Не забудем и о травмах двух основных защитников-разрушителей – и Степана Фальковского. Как только они восстановятся, игра обороны армейцев с Невы несомненно станет более надежной и стабильной.

Еще раз повторюсь, что для тренерского штаба СКА настало время разобраться в проблемах команды и решить их. Не сомневаюсь в способности и компании преодолеть все трудности, улучшив тем самым игру и результаты. Уверен, что у СКА все будет нормально, – сказал трехкратный чемпион мира .