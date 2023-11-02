Алексей Терещенко: «Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности. Уверен, у СКА все будет нормально»

Теги СКА травмы Алексей Терещенко КХЛ Андрей Педан Роман Ротенберг Степан Фальковский Хоккей

Алексей Терещенко высказался о проблемах в игре СКА.

– Как вы считаете, в чем кроется причина поражений СКА от «Нефтехимика» и «Сочи»?

– Очевидно, что тренерам СКА пришло время окончательно разобраться с проблемами, влияющими на внутреннюю атмосферу в команде и нестабильность в действиях лидеров клуба. Самая очевидная игровая проблема СКА – действия в обороне.

– Есть ли конкретные примеры этого?

– Прежде всего – это передачи защитников через центр, приводящие к выходам один на один и голам в ворота питерцев. Такого допускать нельзя!

Не забудем и о травмах двух основных защитников-разрушителей – Андрея Педана и Степана Фальковского. Как только они восстановятся, игра обороны армейцев с Невы несомненно станет более надежной и стабильной.

Еще раз повторюсь, что для тренерского штаба СКА настало время разобраться в проблемах команды и решить их. Не сомневаюсь в способности Ротенберга и компании преодолеть все трудности, улучшив тем самым игру и результаты. Уверен, что у СКА все будет нормально, – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.

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6 комментариев

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a.n.melnikov11111985@icloud.com
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Bartez1986
а как он их решит, если на него ещё и сборную повесили? Йозе разрывается, и там систему наладить, и там. тренер гениальный, конечно, но сие непросто всё-таки
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Терещенко назначить тренером оборонительных нападающих в диагональной системе СКА!
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ROS#
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Скорее нагнулся и приспустил трусики. Деньги не пахнут думают некоторые
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При
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Machine Head
В полку Кожевникова , Назарова и Артюхина пополнение. Пусть Терещенко вам поляну накроет. А какие знания и способности у Ротенберга лично Терещенко не сказал. Есть повод для очередного прогиба и рассказать , какой он гроссмейстер на льду , ученик Тихонова и Юрзинова - лишним не будет. Вдруг прогиб пригодиться и возьмут на работу тренером.
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