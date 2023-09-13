Артюхин о молодежке СКА в Подмосковье: «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина». По этой методике работают даже в сборной России»

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Евгений Артюхин высказался о клубе системы СКА в Подмосковье.

– Насколько необычно, что клуб из Санкт-Петербурга открывает франшизу в столице? Теперь в подмосковном Красногорске играет «СКА-Юниор» (МХЛ), принадлежащий системе СКА.

– Это такая тенденция – например, омский «Авангард» открыл детскую школу в Новосибирске. Хорошо, что и СКА к этому пришел.

Это очень здорово и классно, в первую очередь, для юных хоккеистов.

Это поможет их развитию, популяризации хоккея. У детишек появляется дополнительный выбор, они могут прийти в еще одну школу.

А если запишутся туда, то будут смотреть на тех же звезд СКА, понимая, что им есть куда стремиться.

Я считаю, это отличный шаг, и нужно еще больше расширяться. Пусть другие команды тоже перенимают такой пример.

Так ведь и в футболе делают. Например, даже в Москве есть футбольная академия «Барселоны».

И такую франшизу можно найти во всех крупных городах мира. Ну, а «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина».

Ее составляли многие специалисты, и по этой методике работают даже в сборной России.

А начинают закладываться азы именно с детского возраста, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.

4 комментария

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Machine Head
Артюхин кончай заниматься рекламой . Порвут твою красную машину на первенство области тот же Витязь или Атлант и будете сопли на кулак наматывать
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Machine Head
Всем понятно для чего Ротенберг залез в подбрюшье Москвы . Чтобы отсюда уже брать игроков с 12-14 лет . Какая в заднику Красная Машина . Ты же знаешь систему подготовки в мосоквсиж ДЮСШ , где работают талантливые тренеры . Ваш удел нахапать пацанов . Начните с детей 2018 года рождения . Но вам то это не интересно . Вам интересно через два три года готового игрока получить . . Только я сомневаюсь , что способные мальчишки перейдут в вашу систему из Руси , Белых мишек , ЦСКА, Динамо , Спартака, Крылышек. Не по Сеньке шапка тащить от них игроков .
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Dundee
🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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Olavi Ranta
Ответ Machine Head
Всем понятно для чего Ротенберг залез в подбрюшье Москвы . Чтобы отсюда уже брать игроков с 12-14 лет . Какая в заднику Красная Машина . Ты же знаешь систему подготовки в мосоквсиж ДЮСШ , где работают талантливые тренеры . Ваш удел нахапать пацанов . Начните с детей 2018 года рождения . Но вам то это не интересно . Вам интересно через два три года готового игрока получить . . Только я сомневаюсь , что способные мальчишки перейдут в вашу систему из Руси , Белых мишек , ЦСКА, Динамо , Спартака, Крылышек. Не по Сеньке шапка тащить от них игроков .
А что им мешает тащить, если условия лучше предлагать будут?
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