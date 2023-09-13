Артюхин о молодежке СКА в Подмосковье: «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина». По этой методике работают даже в сборной России»
Евгений Артюхин высказался о клубе системы СКА в Подмосковье.
– Насколько необычно, что клуб из Санкт-Петербурга открывает франшизу в столице? Теперь в подмосковном Красногорске играет «СКА-Юниор» (МХЛ), принадлежащий системе СКА.
– Это такая тенденция – например, омский «Авангард» открыл детскую школу в Новосибирске. Хорошо, что и СКА к этому пришел.
Это очень здорово и классно, в первую очередь, для юных хоккеистов.
Это поможет их развитию, популяризации хоккея. У детишек появляется дополнительный выбор, они могут прийти в еще одну школу.
А если запишутся туда, то будут смотреть на тех же звезд СКА, понимая, что им есть куда стремиться.
Я считаю, это отличный шаг, и нужно еще больше расширяться. Пусть другие команды тоже перенимают такой пример.
Так ведь и в футболе делают. Например, даже в Москве есть футбольная академия «Барселоны».
И такую франшизу можно найти во всех крупных городах мира. Ну, а «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина».
Ее составляли многие специалисты, и по этой методике работают даже в сборной России.
А начинают закладываться азы именно с детского возраста, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.
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