Артюхин о молодежке СКА в Подмосковье: «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина». По этой методике работают даже в сборной России»

Евгений Артюхин высказался о клубе системы СКА в Подмосковье.

– Насколько необычно, что клуб из Санкт-Петербурга открывает франшизу в столице? Теперь в подмосковном Красногорске играет «СКА-Юниор» (МХЛ), принадлежащий системе СКА.

– Это такая тенденция – например, омский «Авангард» открыл детскую школу в Новосибирске. Хорошо, что и СКА к этому пришел.

Это очень здорово и классно, в первую очередь, для юных хоккеистов.

Это поможет их развитию, популяризации хоккея. У детишек появляется дополнительный выбор, они могут прийти в еще одну школу.

А если запишутся туда, то будут смотреть на тех же звезд СКА, понимая, что им есть куда стремиться.

Я считаю, это отличный шаг, и нужно еще больше расширяться. Пусть другие команды тоже перенимают такой пример.

Так ведь и в футболе делают. Например, даже в Москве есть футбольная академия «Барселоны».

И такую франшизу можно найти во всех крупных городах мира. Ну, а «СКА-Юниор» работает по универсальной программе «Красная Машина».

Ее составляли многие специалисты, и по этой методике работают даже в сборной России.

А начинают закладываться азы именно с детского возраста, – сказал бывший нападающий СКА Евгений Артюхин.