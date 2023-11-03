Кессел об отсутствии контракта: «Немного удивлен. Я готов пойти куда угодно, хочу играть. Чувствую, что могу помочь любой команде»

Теги возможные переходы Фил Кессел НХЛ Хоккей

Фил Кессел удивлен, что еще не получил новый контракт в НХЛ.

«Я люблю играть, и мне всегда нравилось играть. Я чувствую, что могу помочь и внести свой вклад.

Я остаюсь наготове. Я катался. На следующей неделе я собираюсь поработать с парнем, который занимается катанием. Мы будем проводить индивидуальные занятия, чтобы оставаться готовыми. 

Конечно, я немного удивлен, что у меня еще нет предложения, но что есть, то есть, верно?

Я знаю, что все еще могу играть и все еще могу помочь. Для тех минут, которые я отыграл в прошлом году, думаю, мои результаты были довольно приличными, верно? Поэтому я знаю, что могу помочь команде и внести свой вклад в команду, которой нужна результативность.

Я готов пойти куда угодно. Потому что я хочу играть. Я люблю играть. Я чувствую, что могу помочь любой команде. Я думаю, мое резюме как бы говорит об этом, верно?» – сказал 36-летний нападающий Фил Кессел.

В минувшем сезоне он провел 82 матча за «Вегас» и набрал 36 (14+22) баллов при среднем игровом времени 12:48. 

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Два клуба НХЛ интересуются Кесселом. Подписание контракта зависит от решения вопроса с потолком зарплат

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13 комментариев

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АРХАТ
Как я понимаю железная серия Кессела ещё активная? Запас в плэйофф не считается.
+2
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hhlg
ГОУ в СКА))
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Stu Grimson
В Анахайм бы его к молодняку.
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Why always me?!
Думаю вопрос скорее в деньгах. За минималку его бы давно подписали, а 3 млн и выше не все готовы платить. Рейнджеры вон в межсезонье набрали ветеранов - Уиллер, Бонино, Куик.
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Пинающий Достоинства
Дайте ему 1000 набрать уж)
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Lis Krut
В КХЛ бы... До конца сезона было бы интересно посмотреть
Но скорее подпишется с контендером за минималку
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кашкаКа
В Россию, толстый Фил, ну или в КуниЛуни.
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Pitts
Ответ hhlg
ГОУ в СКА))
В ворота, причём
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Alexander Predeus
Ответ Stu Grimson
В Анахайм бы его к молодняку.
он может сам не особо хочет
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boxellevogue
Ответ Alexander Predeus
он может сам не особо хочет
Так говорит, что хоть куда готов)))
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Max Linevich
Ответ Stu Grimson
В Анахайм бы его к молодняку.
Там Киллорн с Гудасом для этой цели есть
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Hola Hola
Ответ Lis Krut
В КХЛ бы... До конца сезона было бы интересно посмотреть Но скорее подпишется с контендером за минималку
Если и поедет в Европу, но скорее в Швейцарию какую-нибудь, мне так кажется, почему-то. Но вообще согласен с вами - скорее всего, подпишется в НХЛ все же. Хотелось бы его в КХЛ увидеть, здесь он был бы супер-звездой, но вряд ли.
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