Кессел об отсутствии контракта: «Немного удивлен. Я готов пойти куда угодно, хочу играть. Чувствую, что могу помочь любой команде»

Фил Кессел удивлен, что еще не получил новый контракт в НХЛ.

«Я люблю играть, и мне всегда нравилось играть. Я чувствую, что могу помочь и внести свой вклад.

Я остаюсь наготове. Я катался. На следующей неделе я собираюсь поработать с парнем, который занимается катанием. Мы будем проводить индивидуальные занятия, чтобы оставаться готовыми.

Конечно, я немного удивлен, что у меня еще нет предложения, но что есть, то есть, верно?

Я знаю, что все еще могу играть и все еще могу помочь. Для тех минут, которые я отыграл в прошлом году, думаю, мои результаты были довольно приличными, верно? Поэтому я знаю, что могу помочь команде и внести свой вклад в команду, которой нужна результативность.

Я готов пойти куда угодно. Потому что я хочу играть. Я люблю играть. Я чувствую, что могу помочь любой команде. Я думаю, мое резюме как бы говорит об этом, верно?» – сказал 36-летний нападающий .

В минувшем сезоне он провел 82 матча за «Вегас» и набрал 36 (14+22) баллов при среднем игровом времени 12:48.

Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).

Два клуба НХЛ интересуются Кесселом. Подписание контракта зависит от решения вопроса с потолком зарплат