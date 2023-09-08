Трой Джозефс: «Когда впервые встретил Малкина, офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху»

Теги Лада Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Фил Кессел НХЛ КХЛ Трой Джозефс Хоккей

Трой Джозефс поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

В 2013 году Джозефс был выбран «Питтсбургом» в седьмом раунде драфта НХЛ.

– В АХЛ вы играли в системе «Питсбурга». Удалось пересечься с Малкиным?

– Да, во время тренировочных лагерей я пересекался и с Малкиным, и с Кросби, и с Кесселом.

Было забавно, когда я впервые встретил Малкина и офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху, ха-ха.

Но несмотря на его размеры, кажется, что ему все очень легко дается на льду. Особенно это чувствовалось в его пиковые годы, но и по сей день он один из лучших игроков в мире, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.

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