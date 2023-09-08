Трой Джозефс: «Когда впервые встретил Малкина, офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху»

Трой Джозефс поделился мнением о форварде Евгении Малкине.

В 2013 году Джозефс был выбран « » в седьмом раунде драфта .

– В АХЛ вы играли в системе «Питсбурга». Удалось пересечься с ?

– Да, во время тренировочных лагерей я пересекался и с Малкиным, и с , и с .

Было забавно, когда я впервые встретил Малкина и офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху, ха-ха.

Но несмотря на его размеры, кажется, что ему все очень легко дается на льду. Особенно это чувствовалось в его пиковые годы, но и по сей день он один из лучших игроков в мире, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.