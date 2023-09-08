Трой Джозефс: «Когда впервые встретил Малкина, офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху»
Трой Джозефс поделился мнением о форварде Евгении Малкине.
В 2013 году Джозефс был выбран «Питтсбургом» в седьмом раунде драфта НХЛ.
– В АХЛ вы играли в системе «Питсбурга». Удалось пересечься с Малкиным?
– Да, во время тренировочных лагерей я пересекался и с Малкиным, и с Кросби, и с Кесселом.
Было забавно, когда я впервые встретил Малкина и офигел от его габаритов. Он смотрел на меня сверху, ха-ха.
Но несмотря на его размеры, кажется, что ему все очень легко дается на льду. Особенно это чувствовалось в его пиковые годы, но и по сей день он один из лучших игроков в мире, – сказал канадский нападающий «Лады» Трой Джозефс.
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