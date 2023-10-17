Два клуба НХЛ интересуются Кесселом. Подписание контракта зависит от решения вопроса с потолком зарплат
Фил Кессел может подписать контракт с клубом НХЛ.
Интерес к нападающему проявляют две команды лиги. Подписание соглашения зависит от того, когда клубы разберутся со своей ситуацией в рамках потолка зарплат.
Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).
Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.
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