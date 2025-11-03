Орлов сделал 10-ю передачу в сезоне в 13-й игре и повторил рекорд «Сан-Хосе» для защитников

Дмитрий Орлов сделал 10-ю результативную передачу в сезоне в 13-й игре.

Защитник «Сан-Хосе » Дмитрий Орлов ассистировал при шайбе Джеффа Скиннера в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом » (2:3 Б).

На счету 34-летнего защитника стало 10 (0+10) очков в 13 играх в текущем сезоне при нейтральной полезности, 14 минутах штрафа и среднем времени на льду 22:55.

Орлов повторил рекорд «Шаркс» для защитников по скорости достижения отметки 10 результативных передач в сезоне, установленный Брайаном Кэмпбеллом (сезон-2007/08).

Сегодня Дмитрий (19:00, «минус 1») отметился 1 броском в створ, 1 блоком и допустил 1 потерю.