Кесселом интересуются клубы НХЛ. 35-летний форвард может подписать контракт до начала сезона
Клубы НХЛ проявляют интерес к Филу Кесселу.
35-летний нападающий может подписать полноценный контракт с клубом лиги к началу сезона.
Фил – рекордсмен НХЛ по числу игр подряд без пропусков в регулярных чемпионатах (1064, серия продолжается с октября 2009 года).
Американец провел в регулярных чемпионатах НХЛ 1286 матчей и набрал 992 (413+579) очка. В плей-офф – 100 игр и 83 (34+49) балла.
Он дважды выиграл Кубок Стэнли с «Питтсбургом» (2016, 2017 годы) и еще раз – с «Вегасом» в этом году.
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