«Торпедо» не сыграет на футбольном стадионе в январе: «На подготовку такого мероприятия нужно больше времени закладывать. Сама идея хорошая. 30-40 тысяч человек собралось бы без проблем»

Гендиректор «Торпедо» объяснил отказ от проведения матча КХЛ на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что клуб Фонбет Чемпионата КХЛ обратился в лигу с предложением провести домашний матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород» 7 января.

«Если бы мы проводили этот матч в январе, то до него оставалось бы мало времени. Конечно, на подготовку мероприятия такого масштаба нужно больше времени закладывать. В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте.

Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать. Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий.

Технические моменты? Речь больше идет о футбольном поле, так как есть большие проблемы с сохранением травы в зимний период. Тем более сезон у футболистов начинается уже в феврале, поэтому есть определенные нюансы. Игрокам тоже надо где-то готовиться к продолжению сезона, стадион надо же готовить к чемпионату.

Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тысяч человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем», – сказал генеральный директор « » .

Юран против хоккейного матча на стадионе «Нижний Новгород»: «Можно попробовать на авось, но потом мы окажемся перед фактом. И что делать? Все-таки РПЛ – это не КФК»