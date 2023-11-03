«Торпедо» не сыграет на футбольном стадионе в январе: «На подготовку такого мероприятия нужно больше времени закладывать. Сама идея хорошая. 30-40 тысяч человек собралось бы без проблем»

Теги Торпедо болельщики Александр Харламов КХЛ Стадион Нижний Новгород Пари НН ТАСС Хоккей

Гендиректор «Торпедо» объяснил отказ от проведения матча КХЛ на открытом воздухе.

Ранее сообщалось, что клуб Фонбет Чемпионата КХЛ обратился в лигу с предложением провести домашний матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород» 7 января.

«Если бы мы проводили этот матч в январе, то до него оставалось бы мало времени. Конечно, на подготовку мероприятия такого масштаба нужно больше времени закладывать. В подготовке такого мероприятия задействован не только наш клуб, но и руководство региона, то есть очень много людей, которые были бы заняты в этом проекте.

Сами прекрасно представляете, сколько нужно было бы проделать работы, заключить договоров с компаниями и контрагентами. Понятно, что за два месяца такое проблематично было организовать. Если заниматься такими вещами, то нужно делать их достойно, красиво, чтобы у людей остались хорошие воспоминания о таких мероприятий.

Технические моменты? Речь больше идет о футбольном поле, так как есть большие проблемы с сохранением травы в зимний период. Тем более сезон у футболистов начинается уже в феврале, поэтому есть определенные нюансы. Игрокам тоже надо где-то готовиться к продолжению сезона, стадион надо же готовить к чемпионату.

Сама по себе это хорошая идея. Хоккей, как вы знаете, в Нижнем любят, и, я думаю, на стадионе собралось бы 30-40 тысяч человек без особых проблем. Поэтому отказываться от такого проекта не будем», – сказал генеральный директор «Торпедо» Александр Харламов.

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1 комментарий

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viktorpavlov70
Изначально было понятно, что затея несколько неподготовленная и сырая. За два месяца это действительно организовать невозможно даже если бы было единодушное одобрение со стороны руководства региона. Да и смысла нести дополнительные затраты сейчас нет. Приоритетом является строительство новой ледовой арены. Это гораздо важнее.
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