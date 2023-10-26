Юран против хоккейного матча на стадионе «Нижний Новгород»: «Можно попробовать на авось, но потом мы окажемся перед фактом. И что делать? Все-таки РПЛ – это не КФК»

Теги Торпедо Сергей Юран КХЛ стадионы Стадион Нижний Новгород Пари НН Хоккей

Сергей Юран против проведения хоккейного матча на стадионе «Нижний Новгород».

– Сергей Николаевич, как вы восприняли идею с проведением Зимней классики?

– Я не против таких шоу, только за, но стадион «Нижний Новгород» все же не то место, где 7 января стоит проводить этот матч. Объясню почему. После заключительной домашней игры 4-5 декабря с «Уралом» футбольное поле должно пройти реновацию.

И это не какая-то формальная процедура, а комплекс работ, предписанный агрономом. И если мы его не проведем, то к первому домашнему матчу весной, 3 марта, поле готово не будет. И игру придется проводить на резервном стадионе – в Самаре. Вряд ли это в интересах болельщиков. И я категорически против такого переноса.

– Вы сказали, что не против самой идеи. Тогда какие варианты для ее реализации могли бы предложить?

– Других площадок, чтобы мероприятие прошло не в ущерб футболу, в Нижнем Новгороде предостаточно. Например, стадион «Труд». Он, насколько мне известно, уже оборудован искусственным льдом и вмещает более 10 000 зрителей. Чем не вариант?

Есть еще большое общественное пространство около Нижегородской ярмарки. Стадион «Локомотив», футбол на который после зимней паузы приходит позже. А при использовании стадиона «Нижний Новгород» мы получаем большие риски и почти наверняка – потерю домашнего матча 3 марта.

– Но ведь есть современные технологии, которые могут позволить минимизировать риски?

– Технологии есть, но природу тоже никто не отменял. Футбольный газон – это трава, которой требуются соответствующие условия. Мы иногда предыгровые тренировки проводим на стадионе именно так, как советует агроном, чтобы минимизировать воздействие на поле. Это объективная реальность.

А с учетом установки ледового оборудования риски только возрастут. Конечно, можно попробовать на авось, но потом мы окажемся перед фактом... И что делать? Все-таки РПЛ – это не КФК (первенство среди любительских клубов – Sports.ru), и наш клуб намерен выполнять высокие задачи. Поэтому решение вопроса надо строить на взаимном уважении, учитывая все аспекты и интересы болельщиков, – сказал тренер «Пари НН».

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9 комментариев

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Chernoy
В Казань можно позвонить, там легко объяснят, что может РПЛ и не КФК, но и не олимпиада рабочих или синхронное плавание!
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Серёжа Новиков
Глупая затея. Трибуны от площадки далеко. Не всем будет видно шайбу.
Тогда для чего?
На Газпроме играли, ни черта не видно.
+6
-1
+5
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Йохан Чпохан
прав!
+3
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Goodvin55
Ну конечно поле портить не стоит, хотя сильно сомневаюсь если реновацию сдвинуть на пару дней это серьёзно повлияет на сроки готовности газона. С другой стороны возможность заработать для стадиона. На шоу Торпедо придёт явно больше болельщиков чем на среднестатистический тур РПЛ.
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Огюст
За чем эту показуху городить ради одного матча !
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Юрий Павлов
Ответ Goodvin55
Ну конечно поле портить не стоит, хотя сильно сомневаюсь если реновацию сдвинуть на пару дней это серьёзно повлияет на сроки готовности газона. С другой стороны возможность заработать для стадиона. На шоу Торпедо придёт явно больше болельщиков чем на среднестатистический тур РПЛ.
ну пара дней бы не сыграла бы, а вот месяц может. риновация 4-5 декабря, а матч торпедо планируют 7 января.
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Олег Сергеевич
Ответ Ковид 07.10.52
На автобус НН поле не может влиять, чем хуже , тем им лучше.
Нижний побеждает 5 домашних матчей в РПЛ подряд на лучшем газоне в лиге
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