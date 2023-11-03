Варламов об Овечкине: «Лучший игрок в мире. Приятно не пропустить от него голов»

Теги Айлендерс Вашингтон Семен Варламов Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Семен Варламов высказался об игре против Александра Овечкина.

Вратарь «Айлендерс» сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона» (3:0). 

После матча Варламов назвал Александра Овечкина «лучшим игроком в мире».

«Он уже забивал мне несколько голов. Каждый раз, когда он забивает, он очень воодушевлен этим (усмехнулся). 

Что я могу сказать? Конечно, приятно не пропустить от него голов», – с улыбкой сказал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

Овечкин против «Айлендерс»: 3-й в сезоне матч без очков, 3 броска и «минус 3» за 19:29 при 5:12 в большинстве

Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ. У Бобровского стало 39 шатаутов

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3 комментария

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Суворов Антон
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Семён поддержал седого ветерана)

Но как же сегодня Айлендерс размота́ли Вашингтонских.. Сказка! Загляденье! Схемы тренера Ламберта!
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берде
Ответ Суворов Антон
Семён поддержал седого ветерана) Но как же сегодня Айлендерс размота́ли Вашингтонских.. Сказка! Загляденье! Схемы тренера Ламберта!
Да просто не стал добивать щербатого.
+1
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Grads
Опять Вашингтон продул, что-то третий сезон подряд неважнецки у них дела.
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