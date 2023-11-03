Варламов об Овечкине: «Лучший игрок в мире. Приятно не пропустить от него голов»
Семен Варламов высказался об игре против Александра Овечкина.
Вратарь «Айлендерс» сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска «Вашингтона» (3:0).
После матча Варламов назвал Александра Овечкина «лучшим игроком в мире».
«Он уже забивал мне несколько голов. Каждый раз, когда он забивает, он очень воодушевлен этим (усмехнулся).
Что я могу сказать? Конечно, приятно не пропустить от него голов», – с улыбкой сказал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.
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