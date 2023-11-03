Варламов об Овечкине: «Лучший игрок в мире. Приятно не пропустить от него голов»

Семен Варламов высказался об игре против Александра Овечкина.

Вратарь «Айлендерс» сыграл на ноль во 2-м матче подряд, отразив 32 броска « » (3:0).

После матча Варламов назвал «лучшим игроком в мире».

«Он уже забивал мне несколько голов. Каждый раз, когда он забивает, он очень воодушевлен этим (усмехнулся).

Что я могу сказать? Конечно, приятно не пропустить от него голов», – с улыбкой сказал вратарь «Айлендерс» .

Овечкин против «Айлендерс»: 3-й в сезоне матч без очков, 3 броска и «минус 3» за 19:29 при 5:12 в большинстве

Варламов – 3-й российский вратарь с 40+ матчами на ноль в НХЛ. У Бобровского стало 39 шатаутов