Андрей Назаров: «Важно поднять тему расширения КХЛ на Восток и южные регионы России. Лига сплотит миллионы людей»

Андрей Назаров высказался о возможном расширении КХЛ.

«В связи с последними событиями снова считаю важным поднять тему расширения Континентальной лиги на Восток и в южные регионы России.

Спорт в целом и хоккей в частности всегда выступали в роли [фактора] сплочения людей. Это очень важный момент.

В случае расширения лиги на восток и юг нашей страны КХЛ сплотит миллионы людей.

Посмотрите, например, как произошло с иностранцами. У нас хватает американцев, канадцев, есть чехи, латвийцы и даже один финн! Это все граждане недружественных России стран.

Однако усилилась тенденция получения легионерами российских паспортов.

Все это говорит о том, что в хоккее все чувствуют себя одной семьей, все дружат друг с другом, уважают коллег.

Нужно активно работать над вопросом расширения наших лиг, тем более в такой спортивной стране, как Россия», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.