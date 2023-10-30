Андрей Назаров: «Важно поднять тему расширения КХЛ на Восток и южные регионы России. Лига сплотит миллионы людей»

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Андрей Назаров высказался о возможном расширении КХЛ.

«В связи с последними событиями снова считаю важным поднять тему расширения Континентальной лиги на Восток и в южные регионы России.

Спорт в целом и хоккей в частности всегда выступали в роли [фактора] сплочения людей. Это очень важный момент.

В случае расширения лиги на восток и юг нашей страны КХЛ сплотит миллионы людей.

Посмотрите, например, как произошло с иностранцами. У нас хватает американцев, канадцев, есть чехи, латвийцы и даже один финн! Это все граждане недружественных России стран.

Однако усилилась тенденция получения легионерами российских паспортов.

Все это говорит о том, что в хоккее все чувствуют себя одной семьей, все дружат друг с другом, уважают коллег.

Нужно активно работать над вопросом расширения наших лиг, тем более в такой спортивной стране, как Россия», – сказал бывший тренер клубов КХЛ Андрей Назаров.

5 комментариев

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Евгений Мешков
Ответ icey_punk
А на самом деле, неплохо если бы в Грозном или Махачкале был свой хоккейный клуб
В Биробиджане бы я рассмотрел
+1
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Дэннис Молинарев
Грязный Наз знает в какую сторону лизать
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-2
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icey_punk
А на самом деле, неплохо если бы в Грозном или Махачкале был свой хоккейный клуб
0
0
0
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memphis
Вот был бы у дагестанцев свой ХК, они бы пошли на хоккей, а не устраивали бы разгром аэропорта, добавил Назаров)
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Дмитрий Рабко
Ответ Евгений Мешков
В Биробиджане бы я рассмотрел
Как напевал мне папа в году так 1984:

"Имел Абраша состоянья миллион,
И был Абраша этот в Ривочку влюблён.
В Ривочку-брюнеточку, смазливую кокеточку.
И песенку всегда ей напевал:
"Ах, Рива, Ривочка, ах, Рива, Рива-джан.
Поедем, Ривочка, с тобой в Биробиджан.
Поедем в край родной, поедем к нам домой.
Там будешь, Рива, законной мне женой".
з.ы. никакого антисемитизма.
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