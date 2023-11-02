Где смотреть Лос-Анджелес – Питтсбург, во сколько прямая трансляция матча, НХЛ 10 ноября
В пятницу, 10 ноября, сыграют Лос-Анджелес и Питтсбург в рамках регулярного сезона НХЛ.
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- Игра пройдет на стадионе «Staples Center».
- Встречу будут в прямом эфире показывать зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, сайты букмекерских контор и паблики ВК.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Лос-Анджелес – Питтсбург
- Начало матча запланировано на 06:30 по московскому времени.
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