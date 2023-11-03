Форвард «Авангарда» Верба: «Самое главное – здоровья Зинченко, чтобы у него все было хорошо. Драка и драка – ничего особенного»
Марк Верба оценил драку против Ивана Зинченко.
СКА проиграл «Авангарду» (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Во втором периоде нападающий «Авангарда» Марк Верба подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.
«Потыркались немножко, потом соперник предложил. Я не отказываюсь обычно. Так и получилось. Надеюсь, что она повлияла на результат.
Самое главное – здоровья Зинченко, чтобы у него все было хорошо.
А так драка и драка, ничего особенного» – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.
Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»
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