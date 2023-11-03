Форвард «Авангарда» Верба: «Самое главное – здоровья Зинченко, чтобы у него все было хорошо. Драка и драка – ничего особенного»

Марк Верба оценил драку против Ивана Зинченко.

СКА проиграл « » (3:5) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Во втором периоде нападающий «Авангарда» подрался с форвардом СКА Иваном Зинченко.

«Потыркались немножко, потом соперник предложил. Я не отказываюсь обычно. Так и получилось. Надеюсь, что она повлияла на результат.

Самое главное – здоровья Зинченко, чтобы у него все было хорошо.

А так драка и драка, ничего особенного» – сказал нападающий «Авангарда» Марк Верба.

Ротенберг о драке в матче СКА и «Авангарда»: «В КХЛ нет правил! Это беспредел! Зинченко чуть не убили на льду, его били лежачего. У него шрам на всю жизнь!»