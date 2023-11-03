Шарипзянов о хет-трике в ворота СКА: «Если честно, был в шоке. Мог только мечтать о таком. Один раз – уже хорошо для защитника»
Дамир Шарипзянов рассказал о хет-трике в матче против СКА.
«Авангард» обыграл СКА (5:3) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Какие мысли были, когда залетела третья шайба?
– Если честно, в шоке был. Мог только мечтать о таком раскладе. Ребята хорошо сыграли, где-то на меня сыграли.
Наверное, это первый мой хет-трик, не думаю, что я в детстве когда-то забивал. Ощущения прекрасные. Хорошо, что такое случилось.
Будем надеяться, что не в последний раз. Один раз – уже хорошо для защитника, – сказал капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов.
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