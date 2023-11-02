Кравец о победе над СКА: «Понравилась структура игры «Авангарда». Шарипзянову надо бросать по воротам. Как говорил Кержаков: «Бил и буду бить»

Теги Авангард СКА КХЛ Михаил Кравец Дамир Шарипзянов Хоккей

Михаил Кравец поделился мнением о победе над СКА.

«Авангард» выиграл со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Сложная игра, напряженная, тяжелая против очень приличной команды. Хороший хоккей показали оба соперника, было много интересного.

Рад, что «Авангард» проявил характер и мужество, вратарь отлично отыграл. И, конечно, ребята порадовали этой победой в родном для меня городе, за что им очень благодарен.

Мы наконец-то выиграли первую игру на выезде. От нее и будем отталкиваться дальше, это очень важно. Настроение в дороге после победы совершенно другое.

Сама структура игры сегодня мне тоже понравилась. Где-то при счете 4:1 упустили, стали пятиться, обороняться – не всегда хватает уверенности. У нас много играет молодых ребят, так что ошибки естественны.

Самое главное, что ошибались по-наглому – если уж ошибка, то ошибка. В целом игрой довольны, рады, что взяли два очка и сделали небольшой шажок вперед.

Двигаемся дальше, впереди у нас Сочи, Минск, ЦСКА – трудная поездка. Надеемся на ребят и верим, что им все по силам.

Дамира Шарипзянова сложно отнести к забивным защитникам. Какой корюшкой вы его здесь накормили, что так прорвало?

– Дело в том, что на тренировках он как раз много забивает, в том числе и в девятку.

Просто надо бросать по воротам. Как говорил Кержаков: «Бил и буду бить». Вот это и надо делать – бросать и бросать. Он начал с домашней игры и забил великолепные голы.

В этом сезоне у нашего капитана не всегда все получалось, он переживал, но нашел в себе силы, я рад за него.

Думаю, эта игра придаст ему уверенности, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.

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4 комментария

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zenit1925roma1927
Ответ Dan Boyle
Лавры Йозе не дают покоя, еще один про футбол вспомнил. Но Кравец сегодня молодец!
ну Кравец хотя бы не позорится и фамилии не путает. Не Пиджаковым, например, его назвал
+2
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+2
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Dan Boyle
Лавры Йозе не дают покоя, еще один про футбол вспомнил. Но Кравец сегодня молодец!
0
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Евгений Кислицын
тренирую и тренирую пока не надоест, сказал Йозе
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Machine Head
С отличной и заслуженной победой! Почитал комментарии - болельщики многих клубов поддерживали вашу команду. А на том конце у тренеришки прилично подгорает.
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