Кравец о победе над СКА: «Понравилась структура игры «Авангарда». Шарипзянову надо бросать по воротам. Как говорил Кержаков: «Бил и буду бить»
Михаил Кравец поделился мнением о победе над СКА.
«Авангард» выиграл со счетом 5:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
– Сложная игра, напряженная, тяжелая против очень приличной команды. Хороший хоккей показали оба соперника, было много интересного.
Рад, что «Авангард» проявил характер и мужество, вратарь отлично отыграл. И, конечно, ребята порадовали этой победой в родном для меня городе, за что им очень благодарен.
Мы наконец-то выиграли первую игру на выезде. От нее и будем отталкиваться дальше, это очень важно. Настроение в дороге после победы совершенно другое.
Сама структура игры сегодня мне тоже понравилась. Где-то при счете 4:1 упустили, стали пятиться, обороняться – не всегда хватает уверенности. У нас много играет молодых ребят, так что ошибки естественны.
Самое главное, что ошибались по-наглому – если уж ошибка, то ошибка. В целом игрой довольны, рады, что взяли два очка и сделали небольшой шажок вперед.
Двигаемся дальше, впереди у нас Сочи, Минск, ЦСКА – трудная поездка. Надеемся на ребят и верим, что им все по силам.
– Дамира Шарипзянова сложно отнести к забивным защитникам. Какой корюшкой вы его здесь накормили, что так прорвало?
– Дело в том, что на тренировках он как раз много забивает, в том числе и в девятку.
Просто надо бросать по воротам. Как говорил Кержаков: «Бил и буду бить». Вот это и надо делать – бросать и бросать. Он начал с домашней игры и забил великолепные голы.
В этом сезоне у нашего капитана не всегда все получалось, он переживал, но нашел в себе силы, я рад за него.
Думаю, эта игра придаст ему уверенности, – сказал главный тренер «Авангарда» Михаил Кравец.
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