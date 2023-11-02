Билялетдинов про 1:3 от «Салавата»: «Ак Барс» мало что создал в атаке – большой минус. В таких матчах сразу видно вопросы к команде»

Зинэтула Билялетдинов поделился мнением после поражения от «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Все ожидали, что игра будет хорошей – и мы готовились, и « » готовился.

К сожалению, у нас не получилось сыграть как надо. В таких матчах, когда встречаются серьезные соперники, большой эмоциональный накал, все определяют нюансы.

Мы в этих нюансах немножко уступили.

Но они же показывают нам на вопросы в команде, их сразу видно в таких играх. Эти вопросы сейчас проявились. Нам есть над чем работать.

– После первой пропущенной шайбы «Ак Барс» ускорился, начал создавать моменты. Почему вы сразу не смогли так сыграть?

– Сложно сказать. Но я думаю, что мы начали неплохо, ничего такого, что бы нас сильно беспокоило.

Да, надо с самого начала играть активно и агрессивно, особенно в атаке. К сожалению, в атаке мы мало что сделали сегодня, это большой минус, конечно.

– С чем связана замена Тимура Билялова после третьей пропущенной шайбы? Это претензии к вратарю или решили встряхнуть команду?

– Нет, это второй вариант. Претензий нет к нему.

– Вы замечаете в дополнительную мотивацию в уфимских матчах?

– Должен сказать, что это настоящий спортсмен, который отдается полностью и себя не жалеет и ни в чем и нигде.

Был бы другой соперник, он бы так же готовился. Может, внутреннее что-то есть, но он на любого соперника готовится на 100%.

– много эмоций проявлял – спорил с судьями, с соперниками. Не думаете, что это шло ему во вред?

– Никому не нравится, когда что-то не получается.

Это равнодушные могут относиться ко всему спокойно. А это спортсмен. Если ему что-то не нравится, бывают проявления эмоций.

– У вас не было ощущения, что соперник был быстрее?

– В их составе есть очень быстрые игроки, я соглашусь с этим. Есть определенные методы, как против них можно сыграть, – сказал главный тренер « » Зинэтула Билялетдинов.