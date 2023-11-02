Билялетдинов про 1:3 от «Салавата»: «Ак Барс» мало что создал в атаке – большой минус. В таких матчах сразу видно вопросы к команде»

Теги Ак Барс Салават Юлаев Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Дмитрий Яшкин Тимур Билялов Хоккей

Зинэтула Билялетдинов поделился мнением после поражения от «Салавата Юлаева».

«Ак Барс» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

– Все ожидали, что игра будет хорошей – и мы готовились, и «Салават» готовился.

К сожалению, у нас не получилось сыграть как надо. В таких матчах, когда встречаются серьезные соперники, большой эмоциональный накал, все определяют нюансы.

Мы в этих нюансах немножко уступили.

Но они же показывают нам на вопросы в команде, их сразу видно в таких играх. Эти вопросы сейчас проявились. Нам есть над чем работать.

– После первой пропущенной шайбы «Ак Барс» ускорился, начал создавать моменты. Почему вы сразу не смогли так сыграть?

– Сложно сказать. Но я думаю, что мы начали неплохо, ничего такого, что бы нас сильно беспокоило.

Да, надо с самого начала играть активно и агрессивно, особенно в атаке. К сожалению, в атаке мы мало что сделали сегодня, это большой минус, конечно.

– С чем связана замена Тимура Билялова после третьей пропущенной шайбы? Это претензии к вратарю или решили встряхнуть команду?

– Нет, это второй вариант. Претензий нет к нему.

– Вы замечаете в Александре Радулове дополнительную мотивацию в уфимских матчах?

– Должен сказать, что это настоящий спортсмен, который отдается полностью и себя не жалеет и ни в чем и нигде.

Был бы другой соперник, он бы так же готовился. Может, внутреннее что-то есть, но он на любого соперника готовится на 100%.

– Дмитрий Яшкин много эмоций проявлял – спорил с судьями, с соперниками. Не думаете, что это шло ему во вред?

– Никому не нравится, когда что-то не получается.

Это равнодушные могут относиться ко всему спокойно. А это спортсмен. Если ему что-то не нравится, бывают проявления эмоций.

– У вас не было ощущения, что соперник был быстрее?

– В их составе есть очень быстрые игроки, я соглашусь с этим. Есть определенные методы, как против них можно сыграть, – сказал главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

7 комментариев

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Tina
Тоже уважаю Била хотя при проигрыше в его сторону льётся очень не лестная речь, СТЫДНО болелы за такое отношение, он этого не заслужил.
+8
0
+8
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Ачиваков Марат
Уважаю Белялетдинова, очень рассудительный, наделённый большим опытом Метр отечественного хоккея. Здоровья Вам Хайдярович долгих лет и новых побед!
+7
0
+7
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guizzy
Ответ Tina
Тоже уважаю Била хотя при проигрыше в его сторону льётся очень не лестная речь, СТЫДНО болелы за такое отношение, он этого не заслужил.
Абсолютно все клубы КХЛ могут только завидовать тому, какой тренер есть у Ак Барса! Величайший тренер в лиге сейчас. А уж поражения в регалярке, хоть и против принципиального соперника, совсем не страшны.
+5
0
+5
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sd4fmwrvz8
Хоккей выиграл от души с победой Юлаевцы👍👍👍
+4
0
+4
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Огюст
Думаю ,если бы не Бил был тренером в Ак Барсе то команда выступала бы хуже !
+3
-1
+2
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Tina
Ответ guizzy
Абсолютно все клубы КХЛ могут только завидовать тому, какой тренер есть у Ак Барса! Величайший тренер в лиге сейчас. А уж поражения в регалярке, хоть и против принципиального соперника, совсем не страшны.
🤝✊
+2
0
+2
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