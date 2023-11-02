Белов завершил карьеру и стал тренером защитников в вертикали СКА (Metaratings)

Теги Авангард СКА Эдмонтон Антон Белов НХЛ КХЛ Динамо Хоккей

Защитник Антон Белов завершил карьеру игрока.

Как сообщает Metaratings, он стал тренером по индивидуальной подготовке защитников в вертикали СКА.

Последним клубом 37-летнего защитника был «Авангард». В сезоне-2022/23 он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) баллов при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей и сделал передачу при полезности «плюс 5».

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», СКА и «Динамо».

В НХЛ Белов провел 57 матчей за «Эдмонтон» и набрал 7 (1+6) очков.

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1 комментарий

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Clever_mind
А в горизонтали кто тренер? Ромашка наверное
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