Белов завершил карьеру и стал тренером защитников в вертикали СКА (Metaratings)

Защитник Антон Белов завершил карьеру игрока.

Как сообщает Metaratings, он стал тренером по индивидуальной подготовке защитников в вертикали СКА.

Последним клубом 37-летнего защитника был «Авангард». В сезоне-2022/23 он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) баллов при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей и сделал передачу при полезности «плюс 5».

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за « », и « ».

В НХЛ провел 57 матчей за « » и набрал 7 (1+6) очков.