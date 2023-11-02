Антон Белов: «Я завершил карьеру. С 1 ноября вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба»

Теги СКА Антон Белов КХЛ ТАСС Хоккей

Антон Белов подтвердил, что завершил карьеру хоккеиста.

«Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/21, я ее выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу.

Мне поступило предложение от СКА, и с 1 ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба. Буду отвечать за их подготовку и подведение к основной команде», – сказал Антон Белов.

Последним клубом 37-летнего защитника был «Авангард». В сезоне-2022/23 он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) баллов при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей и сделал передачу при полезности «плюс 5».

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», СКА и «Динамо». В 2014 году он выиграл золото чемпионата мира.

В НХЛ Белов провел 57 матчей за «Эдмонтон» и набрал 7 (1+6) очков.

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7 комментариев

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Габорик
Тренер по вертикали есть. Теперь нужен тренер по горизонтали и тренер по диагонали :)
+4
-1
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Mistic69
В СКА такая тренерская банда собралась)))) Шучу!))))))
+2
0
+2
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Pitts
Ответ Габорик
Тренер по вертикали есть. Теперь нужен тренер по горизонтали и тренер по диагонали :)
"Система координат" называется :)
+1
0
+1
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Ковид 07.10.52
Скоро помощников у Ротенберга будет больше . чем игроков.
0
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jqzn88xn6n
В СКА все еще нужны кадры с головой, кто-то все-таки должен решать насущные проблемы)
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Александр Невский
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интересная профессия , наверное ее Ротенберг придумал .
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Юрий Байбурдин
Ответ Ковид 07.10.52
Скоро помощников у Ротенберга будет больше . чем игроков.
Уже.
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