Антон Белов: «Я завершил карьеру. С 1 ноября вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба»

Антон Белов подтвердил, что завершил карьеру хоккеиста.

«Да, я завершил свою карьеру. Мне привезли мою бронзовую медаль КХЛ сезона-2020/21, я ее выложил с подписью, что это моя заключительная медаль в профессиональной игровой карьере, и я перехожу на тренерскую работу.

Мне поступило предложение от СКА, и с 1 ноября я вышел на работу в систему СКА, буду тренером по всем защитникам вертикали клуба. Буду отвечать за их подготовку и подведение к основной команде», – сказал .

Последним клубом 37-летнего защитника был «Авангард». В сезоне-2022/23 он провел 67 игр в регулярном чемпионате и набрал 13 (1+12) баллов при показателе полезности «плюс 15». В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 14 матчей и сделал передачу при полезности «плюс 5».

Белов – двукратный обладатель Кубка Гагарина (2015 и 2017 годы) в составе СКА. Всего он провел 749 матчей в КХЛ с учетом плей-офф и набрал 216 (58+158) баллов за «Авангард», и «Динамо». В 2014 году он выиграл золото чемпионата мира.

В НХЛ Белов провел 57 матчей за «Эдмонтон» и набрал 7 (1+6) очков.