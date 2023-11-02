Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ»
Роман Ротенберг заявил, что «Матч ТВ» стал любимым каналом болельщиков.
1 ноября «Матч ТВ» отмечает 8‑летие с первого дня вещания.
«Ровно 8 лет назад началась история телеканала «Матч ТВ». За прошедшее время он стал любимым каналом для миллионов болельщиков по всей России.
В эфире «Матч ТВ» мы наблюдали за яркими победами наших спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.
Обсуждали каждый миг триумфа, снова и снова пересматривали золотые моменты из истории российского спорта.
«Матч ТВ» собрал у себя самых профессиональных ведущих, самых авторитетных экспертов и создал уникальное спортивное телевидение.
Отдельно хочу поблагодарить любимый телеканал за освещение нашего хоккея.
Матчи КХЛ, игры сборной России, качественная аналитика, оперативные новости – все это помогает нашей хоккейной семье становиться еще больше и популярнее!
Желаю «Матч ТВ» дальнейшего развития, роста аудитории, творческих успехов, ярких проектов и, конечно же, ярких побед от наших спортсменов, о которых можно будет интересно рассказать в прямом эфире!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
- Не смотрел?
- Нет.
Но если бы не ромка все это написал