Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ»

Роман Ротенберг заявил, что «Матч ТВ» стал любимым каналом болельщиков.

1 ноября « » отмечает 8‑летие с первого дня вещания.

«Ровно 8 лет назад началась история телеканала «Матч ТВ». За прошедшее время он стал любимым каналом для миллионов болельщиков по всей России.

В эфире «Матч ТВ» мы наблюдали за яркими победами наших спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Обсуждали каждый миг триумфа, снова и снова пересматривали золотые моменты из истории российского спорта.

«Матч ТВ» собрал у себя самых профессиональных ведущих, самых авторитетных экспертов и создал уникальное спортивное телевидение.

Отдельно хочу поблагодарить любимый телеканал за освещение нашего хоккея.

Матчи КХЛ, игры сборной России, качественная аналитика, оперативные новости – все это помогает нашей хоккейной семье становиться еще больше и популярнее!

Желаю «Матч ТВ» дальнейшего развития, роста аудитории, творческих успехов, ярких проектов и, конечно же, ярких побед от наших спортсменов, о которых можно будет интересно рассказать в прямом эфире!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.