Роман Ротенберг: «Матч ТВ» стал любимым каналом для миллионов болельщиков в России, собрав профессиональных ведущих, авторитетных экспертов и создав уникальное спортивное ТВ»

Теги СКА телевидение КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг заявил, что «Матч ТВ» стал любимым каналом болельщиков.

1 ноября «Матч ТВ» отмечает 8‑летие с первого дня вещания.

«Ровно 8 лет назад началась история телеканала «Матч ТВ». За прошедшее время он стал любимым каналом для миллионов болельщиков по всей России.

В эфире «Матч ТВ» мы наблюдали за яркими победами наших спортсменов на Олимпийских играх и чемпионатах мира.

Обсуждали каждый миг триумфа, снова и снова пересматривали золотые моменты из истории российского спорта.

«Матч ТВ» собрал у себя самых профессиональных ведущих, самых авторитетных экспертов и создал уникальное спортивное телевидение.

Отдельно хочу поблагодарить любимый телеканал за освещение нашего хоккея.

Матчи КХЛ, игры сборной России, качественная аналитика, оперативные новости – все это помогает нашей хоккейной семье становиться еще больше и популярнее!

Желаю «Матч ТВ» дальнейшего развития, роста аудитории, творческих успехов, ярких проектов и, конечно же, ярких побед от наших спортсменов, о которых можно будет интересно рассказать в прямом эфире!» – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

13 комментариев

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Алексей Шукалов
он Матч ТВ со Спасом перепутал )))
+12
0
+12
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Максим Белолипцев
- Матч ТВ отличный канал!
- Не смотрел?
- Нет.
+5
0
+5
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Лимит Лимитович
Позор на позоре, боже мой
+4
0
+4
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Антон Савельев
Уни убираем и получается кальное! Все верно сказал
+4
0
+4
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Роман
Настолько любимый, что приходится платный ОККО смотреть.
+3
0
+3
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memphis
Это похоже не качественный стеб)
Но если бы не ромка все это написал
+2
0
+2
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Дима
а потом все они ушли с канала и остались Геничи и Шнякины
+2
0
+2
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sava k
Кукушка хвалит соловья за то, что хвалит тот кукушку.
+2
0
+2
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Chess
Мостовой самый авторитетный из всех экспертов мира!
+1
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Sobachkin
Уникальное, что ничего не рассказывет о спорте, трансляции все прошляпили, далее ведут пропаганду по методичке, в том числе сейчас
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Sobachkin
Одна программа Есть Тема дискредитирует канал.
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Lavinka
Вот это мощно задвинул то . Особенно понравилось про профессиональных комментаторов .
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deimon7.7
Это надо было постараться, чтоб впихнуть столько жополизных эпитетов в свое сообщение. Аж тошно читать 🤢
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